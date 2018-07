Florence + The Machine / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/59720 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/MCT Agentur GmbH" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Florence Welch ist wieder da! Mit neuem Album und voller Energie springt sie endlich zurück auf die Bühnen und in das Scheinwerferlicht.

Der Spaß, den man ihren ersten Live-TV-Auftritten im Rahmen der Album-Promo ansah, ist absolut authentisch, wie sie dem Intro Magazin in einem ihrer seltenen Interviews zum neuen Album verriet. »Mir geht es so gut! Die Arbeit an »High As Hope« war eine Freude! Ich fühlte endlich wieder den Enthusiasmus, den ich am Anfang der Aufnahmen meines ersten Albums gefühlt hatte. Damals hatte niemand Erwartungen, ich konnte mich ins Studio stellen und ausprobieren."

So ist "High As Hope" ein wundervolles, befreites, großes Popalbum, das sich am Ende des Jahres sicher in vielen Bestenlisten finden wird.

Als wäre das nicht genug, kommt bei Florence + The Machine noch hinzu, dass ihre Live-Shows ganz großes Kino sind. Satt instrumentiert, liebevolle Bühnendekoration, eine perfekt eingespielte Band und eben eine Frontfrau, die über die Bühne tanzt, schreitet, wirbelt und sprintet, als wolle sie jeden Abend das beste Konzert ihres Lebens spielen.

Alle Termine: 02.03.2019 München, Olympiahalle 05.03.2019 Köln, LANXESS arena 09.03.2019 Hamburg, Barclaycard Arena 14.03.2019 Berlin, Mercedes-Benz Arena

Ticketpreis: 40,- Euro bis 55,- Euro zzgl. Gebühren Tickets unter tickets.de (und für München: München Ticket) Der reguläre VVK startet am Freitag, 13.7.18 um 10 Uhr

