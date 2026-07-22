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Premiere: Glamour trifft Discount: PENNY eröffnet Deutschlands ersten Influencerinnen-Markt „Leylaland“ in Frankfurt

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Köln (ots)

Goldene Palmen, funkelnde Deko-Elemente, ein Ölgemälde, eine lebensgroße Goldstatue und „ganz nebenbei“ ein PENNY Markt: Mit „Leylaland“ eröffnet PENNY in Frankfurt einen weiteren Leuchttummarkt, den es so bislang im deutschen Discount nicht gab.

Gemeinsam mit TV- und Social-Media-Star Leyla Heiter hat PENNY einen Markt geschaffen, der Discount und Entertainment auf völlig neue Weise verbindet. Statt eines kurzfristigen Pop-up-Konzepts erwartet Kund:innen ein dauerhaft gestalteter Markt im unverwechselbaren Leyla-Look – mit Glamour, extravagantem Flair und jeder Menge Überraschungen.

Zur Eröffnung laden wir Sie herzlich ein.

Eröffnung von PENNY Leylaland

Mittwoch, 30. Juli 2026

Ab 10:00 Uhr

PENNY Markt „Leylaland“

Ludwig-Landmann-Straße 81, 60488 Frankfurt am Main

Highlight

Leyla Heiter ist persönlich ab 13 Uhr vor Ort und steht für ein exklusives Meet&Greet sowie Foto- und Interviewmöglichkeiten zur Verfügung.

Was Sie erwartet

Von außen ein klassischer PENNY Markt, innen eine völlig neue Erlebniswelt: Goldene Palmen, glamouröse Dekorationselemente, imposante Kronleuchter, royale Kunstwerke und eine lebensgroße Leyla-Goldstatue sorgen für eine außergewöhnliche Einkaufsatmosphäre. Trotz aller Inszenierung bleibt Leylaland ein „echter“ PENNY: Rund 3.500 Artikel, die gewohnt günstigen PENNY Preise und selbstverständlich kein „Glamour-Aufschlag“.

Anmeldung und Rückfragen Wir freuen uns, Sie anlässlich des Termins begrüßen zu können und bitte um kurze Anmeldung unter:

PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@penny.de

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