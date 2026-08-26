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bonprix erweitert Partnergeschäft: Fashion der Marke ergänzt das Sortiment auf deichmann.de

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Hamburg (ots)

bonprix erschließt mit deichmann.de einen zusätzlichen digitalen Vertriebskanal außerhalb der Otto Group und erweitert zugleich das Fashionangebot für Kund*innen von DEICHMANN. Bereits seit dem 6. Mai 2026 sind ausgewählte Damenartikel der Fashion Brand im Onlineshop von DEICHMANN erhältlich. Nach dem erfolgreichen Start mit einer Auswahl an Basics und Bestsellern sind nun auch eine Trachten-Kapselkollektion für Damen und Herren sowie weitere Damenstyles erhältlich.

Die Partnerschaft mit DEICHMANN ist ein weiterer Baustein der bonprix Strategie, die eigenen europäischen Webshops und Apps gezielt um andere, nicht selbst betriebene Touchpoints zu ergänzen. Dadurch möchte die Fashion Brand ihre Sichtbarkeit erhöhen, neue potenzielle Kund*innen erreichen und das Partnergeschäft als weiteres Standbein ihres Geschäftsmodells etablieren.

Gemeinsame Zielgruppe und komplementäre Sortimente

"Mit DEICHMANN gewinnen wir einen strategischen Partner, der mit seinem Fokus auf mode- und preisbewusste Kund*innen sehr gut zu uns passt", sagt Dr. Nicolai Johannsen, Managing Director Marketing (CMO) bei bonprix. "Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere Produkte an neuen digitalen Touchpoints zu präsentieren und wertvolle Erkenntnisse für den weiteren Ausbau unseres Partnergeschäfts zu gewinnen."

Die Sortimente der beiden Marken ergänzen sich sehr gut: Kund*innen von deichmann.de erhalten Zugang zu einer erweiterten Auswahl an Fashionartikeln, während bonprix eine digitale Verkaufsfläche und damit eine neue potenzielle Kundschaft hinzugewinnt.

"Mit bonprix haben wir einen Partner, der unsere Kund*innen mit einem vielseitigen, modischen und preislich attraktiven Sortiment anspricht", erklärt Alexandra Ochsenkiel, Category Managerin bei DEICHMANN. "Der erfolgreiche Start im Mai hat uns darin bestärkt, die Zusammenarbeit weiterzuentwickeln - mit noch mehr Vielfalt in den kommenden Kollektionen, von aktuellen Alltags-Looks bis zu Styles für besondere Anlässe wie die Trachtensaison."

Trachten-Kapsel verbindet Tradition mit moderner Eleganz

Seit dem 12. August können Kund*innen auf deichmann.de aktuelle bonprix Trachtenmode shoppen. Die Kollektion interpretiert klassische Schnitte zeitgemäß neu und verbindet so traditionelle Elemente mit moderner Eleganz.

Pastelltöne wie Hellblau und Rosé sowie dunkle Rot- und Blautöne bringen farbliche Vielfalt in die Damendirndl, während verschiedene Materialien und Oberflächen für einen besonderen Look sorgen. Zu den Highlights zählen Dirndlsamtkleider, die durch ihre hochwertige Haptik und einen sanften Glanz festlich wirken und gleichzeitig einen hohen Tragekomfort bieten.

Für Herren umfasst das Angebot unter anderem ein klassisches himmelblaues Trachtenhemd aus reiner Baumwolle mit Krempelärmeln sowie Shorts aus Lederimitat.

Weitere Highlights sind für Herbst geplant

Im September werden bonprix und DEICHMANN die Zusammenarbeit mit einer neuen Damenkollektion fortsetzen. In Deutschland ist deichmann.de neben ABOUT YOU derzeit der zweite digitale Vertriebskanal von bonprix außerhalb der Otto Group. Darüber hinaus verkauft die Fashion Brand Produkte über otto.de. Weitere potenzielle Partner und mögliche Marktplatzanbindungen prüft das Unternehmen fortlaufend.

Über bonprix

Mit Online-Shops in 16 europäischen Ländern und zusätzlichem B2B-Geschäft in mehreren Märkten bietet bonprix seiner überwiegend weiblichen Zielgruppe Fashion zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das im Jahr 1986 gegründete E-Commerce-Unternehmen erreicht heute jährlich etwa 10 Millionen aktive Kund*innen. Mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden Euro in Europa im Geschäftsjahr 2025/2026 (1. März 2025 bis 28. Februar 2026) zählt bonprix zu den umsatzstärksten Markenkonzepten der Otto Group. Im Hamburger Headquarter und an den weiteren Standorten in Polen, Italien und Frankreich sind rund 1.400 Mitarbeitende beschäftigt.

Das umfangreiche Angebot umfasst Womenswear und Accessoires, ergänzende Sortimente für Männer und Kinder sowie ausgewählte Home- und Living-Produkte. bonprix steht für eigenproduzierte Mode in einer hohen Größen- und Stilvielfalt und für ein ambitioniertes Nachhaltigkeitsengagement.

Weitere Informationen unter: bonprix.de/corporate

Über DEICHMANN

Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913 gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Familienbesitz. Die Unternehmensgruppe ist Marktführer im europäischen Schuheinzelhandel und in über 30 Ländern weltweit aktiv. Sie beschäftigt rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt circa 4.700 Filialen und rund 40 Onlineshops. Zum Unternehmen gehören neben dem DEICHMANN-Format in der Schweiz Dosenbach, Ochsner Shoes und Ochsner Sport, vanHaren in den Niederlanden und Belgien, in den USA Rack Room Shoes sowie die SNIPES-Gruppe mit Filialen und Onlineshops in Europa und in den USA. Seit vielen Jahrzehnten engagiert sich das Unternehmen auf vielfältige Weise sozial, etwa über die DEICHMANN-Stiftung.

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