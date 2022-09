Opel Automobile GmbH

Limitiertes Sondermodell "Opel Corsa 40" jetzt online im Auto-Abo

Bild-Infos

Download

Rüsselsheim (ots)

Ganz einfach zum Jubiläums-Corsa: Sofort lieferbares Sondermodell online abonnieren

Volle Kostentransparenz: Monatlicher Fixpreis mit allen wichtigen Leistungen inklusive

Schnell sein lohnt sich: 1982 Opel-Jubiläums-Exemplare europaweit

Der Opel Corsa ist ein wahrer Blitz-Bestseller - und das seit mittlerweile 40 Jahren. Aus diesem Grund feiert Opel Deutschlands meistverkauften Kleinwagen im bisherigen Jahresverlauf jetzt mit der schicken "Corsa 40"-Edition. Top-Ausstattung und ausdrucksstarke Reminiszenzen an die erste Corsa-Generation von 1982 lassen die Herzen der Fans höherschlagen. Genauso modern, wie der "Corsa 40" vorfährt - wahlweise batterie-elektrisch oder mit effizientem Verbrenner -, können sich die Kunden ihr Sondermodell auch bestellen - ganz einfach per Mausklick im Opel Auto-Abo, und das ab sofort!

"Ein außergewöhnliches Auto braucht einen innovativen Vertriebsweg. Deshalb bieten wir den 'Opel Corsa 40' ausschließlich digital im Auto-Abo an - und machen es unseren Kunden so noch leichter, sich ihr Jubiläumsfahrzeug zu sichern. Einfach von zu Hause aus online anklicken und liefern lassen, und schon kann in Kürze die Fahrt zum monatlichen Fixpreis losgehen - alles drin, außer Tanken oder Laden", sagt Opel Deutschland-Chef Andreas Marx.

Schnell sein lohnt sich. Denn die Jubiläumsedition ist europaweit auf 1982 Exemplare limitiert. Deshalb wird sie ausschließlich digital angeboten. Der "Corsa 40" mit effizientem Verbrenner ist ab sofort unter opel-auto-abo.free2move.com erhältlich, für den batterie-elektrischen und damit lokal emissionsfreien "Corsa 40" schaltet Opel die Online-Bestellmöglichkeit in wenigen Tagen, am 14. September, frei.

Das Opel Auto-Abo, powered by Free2move, bietet viele Vorteile: Bereits ab 369 Euro pro Monat[1] können Corsa-Liebhaber ihren einzigartigen "Corsa 40" fahren (elektrischer "Corsa 40" ab 499 Euro monatlich1). Dafür haben sie alles mit drin: Zum Leistungsumfang zählen Inspektion, Wartung und Verschleißteile genauso wie Steuern und Versicherungen. Darüber hinaus ist ein kompletter Satz Winterreifen im Auto-Abo inkludiert. Das alles höchst flexibel: Denn die Kunden können zwischen 6 oder 12 Monaten Laufzeit und einer Laufleistung von 1.000 bis 3.000 Kilometer pro Monat wählen. Die Zulassungsformalitäten des Fahrzeugs überlassen sie ganz einfach dem Opel-Vertragshändler. Das Auto-Abo haben Opel und die Mobilitätsmarke Free2move gemeinsam entwickelt; Free2move ist für die Abwicklung des Abonnements verantwortlich. So schaffen die beiden Partner volle Kostentransparenz ohne Restrisiko. "Free2move ist glücklich, Opel beim ersten exklusiven Auto-Abo für den 'Opel Corsa 40' zu unterstützen und den Kunden so ein Maximum an Flexibilität zu ermöglichen", sagt Olivier Emsalem, B2B Director Free2move.

Das Beste: Die Auto-Abonnenten müssen nicht lange auf ihren "Corsa 40" warten. Das Sondermodell ist sowohl batterie-elektrisch als auch mit effizientem Verbrenner sofort verfügbar. Online bestellen - nach Hause liefern lassen - einsteigen - und mit der Corsa-Jubiläumsedition zum Blickfang auf der Straße werden!

"Opel Corsa 40": Jubiläumsmodell mit Blickfang-Garantie

Der "Corsa 40" fährt in der neuen Lackierung "Rekord Rot" vor - und lässt damit die Erinnerung an das Original-Rot des Corsa A von 1982 wach werden. Einen starken Kontrast dazu bilden das schwarze Dach und die zahlreichen in Schwarz gehaltenen Applikationen. Die hochglanzschwarzen 17-Zoll-Leichtmetallräder mit mattgrauen Einsätzen unterstreichen den sportlichen Auftritt.

Im Innenraum trifft ebenfalls Nostalgie auf Moderne: Echte Corsa-Fans erkennen das charakteristische Streifen-Karo-Muster der Sitzbezüge wieder - natürlich neu und frisch interpretiert. Einzigartig wird jeder "Corsa 40" dank der individuellen Nummerierung von 0001 bis 1982, die am schwarz strahlenden Instrumententräger auf der Beifahrerseite angebracht ist. Außerdem bietet das Sondermodell wie jeder Corsa Komfort und Sicherheit in Serie. Die Features reichen vom Apple CarPlay und Android Auto kompatiblen Multimedia Radio über LED-Scheinwerfer bis zu Assistenzsystemen wie dem Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung.

[1] Der ausgewiesene Preis wird auf der Grundlage eines Abo-Angebots der GHM Mobile Development GmbH für 12 Monate Laufzeit und 1.000 km Laufleistung pro Monat inklusive Versicherung kalkuliert. Angebot gültig, solange der Vorrat reicht.

Original-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuell