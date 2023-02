Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH

KadeFungin Befeuchtungsgel überzeugt Verbraucherinnen

DR. KADE stellt im Bereich der Frauengesundheit Präparate für Betroffene etwa von Scheidenpilz, bakterieller Scheideninfektion oder auch Scheidentrockenheit bereit. Bei trockenheitsbedingten Beschwerden hilft das rezeptfrei in der Apotheke erhältliche KadeFungin Befeuchtungsgel. In einem aktuellen Verbraucherinnentest überzeugt dieses 95 Prozent der Testerinnen des Produkttestportals Konsumgöttinnen.

(Sehr) gute Hilfe bei Juckreiz, Brennen und Wundgefühl

500 Verbraucherinnen probierten über das Portal Konsumgöttinnen das hormonfreie Befeuchtungsgel von DR. KADE aus - und kamen zu einem eindeutigen Ergebnis: 75 Prozent der 403 Teilnehmerinnen bewerteten das Gel besser als vergleichbare bereits getestete Produkte. Im Durchschnitt wurde eine 4,9-Sterne-Bewertung (von max. 5 Sternen) vergeben. 90 Prozent empfehlen das Befeuchtungsgel weiter.

Vor allem für Frauen in den Wechseljahren ist das KadeFungin Befeuchtungsgel eine gute Empfehlung, da es bei gängigen trockenheitsbedingten Beschwerden (sehr) gut hilft, wie eine große Mehrheit der Befragten bestätigt.

91,4 Prozent geben an, dass ihnen das Gel bei Wundgefühl (sehr) gut geholfen hat.

90,6 Prozent bewerten die Hilfe bei Hautreizungen als (sehr) gut.

Über 90 Prozent half es (sehr) gut bei Juckreiz.

Knapp 90 Prozent geben an, dass es bei Brennen im Intimbereich eine (sehr) gute Hilfe war.

KadeFungin Befeuchtungsgel punktet mit weiteren Vorzügen

Nicht nur die Wirkung überzeugte die Testerinnen. Das KadeFungin Befeuchtungsgel konnte mit weiteren Eigenschaften wie der hygienischen und einfachen Anwendung dank praktischem Dosierspender mit Pumpvorrichtung (98,5 %) sowie der Tatsache, dass es frei von Hormonen, Duft- und Farbstoffen (99,3 %) ist, punkten.

Zudem freute Anwenderinnen, dass es geruchsneutral (99 %) ist und keine klebrigen Rückstände hinterlässt (96,5 %). Ein weiterer Pluspunkt war für Testerinnen die angenehme Gleitfilmbildung, die das Gel auch zusammen mit Kondom anwendbar macht (94,8 %).

Über das Unternehmen

DR. KADE entwickelt und produziert moderne Präparate mit innovativen Darreichungsformen in den Bereichen Gynäkologie, Proktologie, Schmerz, Gastroenterologie sowie Vitamine und Aufbaupräparate. Der Pharmahersteller ist in Deutschland im Bereich Vaginalmykosen und Hämorrhoiden der führende Anbieter. Seit 1886 ist das unabhängige Familienunternehmen aus Berlin in der Arzneimittelbranche erfolgreich. Es hat sich der Mission "Wir machen Lebensqualität." verschrieben. Dazu bringt das Unternehmen hochwertige Gesundheitslösungen zu Menschen auf der ganzen Welt, die sich eigenverantwortlich um ihre Gesundheit kümmern. Damit trägt DR. KADE dazu bei, die Lebensqualität von Millionen Patienten zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.kade.de.

