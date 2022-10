Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH

Altersbedingter Erschöpfung mit Buer Lecithin plus Vitamine begegnen

DR. KADE stellt nicht nur bei Hämorrhoidalleiden schnelle Hilfe bereit und unterstützt mit Präparaten die Intimgesundheit: Mit Buer Lecithin plus Vitamine gibt es zudem ein Produkt im Sortiment des Herstellers, das die Vitalität und geistige Gesundheit im Alter fördert. Anders als andere Präparate setzt DR. KADE auf rein pflanzliches Lecithin aus Soja und ist somit nicht nur für Vegetarier:innen geeignet, sondern auch reich an wertvollen ungesättigten Fettsäuren. So sorgt Buer Lecithin plus Vitamine auf pflanzlicher Basis für mehr Energie in den fortgeschrittenen Lebensjahren.

Fit und vital in jedem Alter mit pflanzlichem Lecithin

Älterwerden bringt neben seinen vielen Vorzügen auch einige weniger schöne Entwicklungen mit sich. Beispielsweise müssen viele Menschen in fortgeschrittenen Lebensphasen feststellen, dass sie nicht mehr so belastbar sind wie früher und schneller unter Erschöpfung leiden. Eine Ursache hierfür ist Alltagsstress, der im Alter mehr als ohnehin schon an die Substanz gehen kann. Ein weiterer nicht zu unterschätzender Faktor: schlechter Schlaf. Dieser macht sich bei betagten Menschen aufgrund altersbedingter Ein- und Durchschlafprobleme[1], aber auch als Folge von Medikamenteneinnahme, chronischen Erkrankungen oder psychischem Stress[2],[3], häufig bemerkbar. Auch hier ist die Konsequenz zunehmende Erschöpfung am Tage. Gerade (jetzt) während der kalten Jahreszeit schröpfen die sinkenden Temperaturen zusätzlich die Energie- und Vitaminreserven.

Was kann man dagegen tun?

Wer sich altersbedingt im Alltag zunehmend erschöpft fühlt, muss diesen Zustand nicht einfach hinnehmen. Regelmäßige Ruhepausen, z. B. ein Mittagsschlaf, können am Tage dazu beitragen, die Akkus wieder aufzuladen. Gleichzeitig ist ausreichend schonende Bewegung, z. B. ein Spaziergang, gut für die körperliche Fitness und hält vital. Über die Ernährung nehmen wir Nährstoffe auf, die uns mit Energie versorgen und wichtige Körperprozesse beeinflussen. Eine gesunde Ernährung, bestehend aus viel Gemüse, Fisch und Vollkornprodukten, ist daher essenziell für die Gesundheit im Alter und kann zur Vitalität ebenfalls beitragen. Zusätzlich kann es helfen, mit Buer Lecithin plus Vitamine wertvolles Lecithin aus Soja zu supplementieren.

Mit voller Pflanzenkraft gegen altersbedingte Erschöpfung

Lecithine sind Bestandteile tierischer oder pflanzlicher Zellmembranen, die z. B. in Eidotter, Pflanzensamen und Soja vorkommen. Neben vielen weiteren Körperprozessen (z. B. dem Fettstoffwechsel und der Vitaminversorgung) spielt Lecithin eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung: Es liefert Phosphat, das zur Energiegewinnung herangezogen werden kann, und somit neue Kraft für die Muskeln - auch den Herzmuskel. Eine Supplementierung mit Lecithin kann auf diese Weise Erschöpfung entgegenwirken.

Buer Lecithin plus Vitamine von DR. KADE enthält den gesamten Naturstoff Lecithin und wird aus Soja hergestellt. Es ist daher nicht nur für Vegetarier:innen geeignet, sondern kann - anders als Lecithin aus anderen Quellen - auch mit 40 Prozent ungesättigten Fettsäuren punkten, die es für den Körper noch wertvoller machen. Buer Lecithin plus Vitamine enthält zusätzlich B-Vitamine für starke Nerven und ist somit der geeignete Begleiter für körperliche und mentale Vitalität im Alter. Noch mehr Informationen zu dem Produkt, das rezeptfrei in Apotheken, im Lebensmitteleinzelhandel sowie in Drogeriemärkten erhältlich ist, gibt es unter www.buerlecithin.de.

[1] Gulia KK, Kumar VM. Sleep disorders in the elderly: a growing challenge. Psychogeriatrics. 2018 May; 18 (3):155-165. doi: 10.1111/psyg.12319

[2] Zink, N. Schlaflos im Alter. CME 2022; 19: 40. doi.org/10.1007/s11298-022-2324-z

[3] Miner B, Kryger MH. Sleep in the Aging Population. Sleep Med Clin. 2017 Mar; 12 (1): 31-38. doi: 10.1016/j.jsmc.2016.10.008

Über das Unternehmen

DR. KADE entwickelt und produziert moderne Präparate mit innovativen Darreichungsformen in den Bereichen Gynäkologie, Proktologie, Schmerz, Gastroenterologie sowie Vitamine und Aufbaupräparate. Der Pharmahersteller ist in Deutschland im Bereich Vaginalmykosen und Hämorrhoidenleiden der führende Anbieter. Seit 1886 ist das unabhängige Familienunternehmen aus Berlin in der Arzneimittelbranche erfolgreich. Es hat sich der Mission "Wir machen Lebensqualität." verschrieben. Dazu bringt das Unternehmen hochwertige Gesundheitslösungen zu Menschen auf der ganzen Welt, die sich eigenverantwortlich um ihre Gesundheit kümmern. Damit trägt DR. KADE dazu bei, die Lebensqualität von Millionen Patientinnen und Patienten zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.kade.de

Pflichttext:

Buer® Lecithin plus Vitamine, Flüssigkeit zum Einnehmen

Anwendungsgebiete: Traditionelles pflanzliches Arzneimittel zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen und zur Stärkung der Nerven; ausschließlich aufgrund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert. Enthält Sucrose (Zucker), Natrium, Farbstoff Ponceau 4R (E 124) sowie 16,4 Vol.-% Alkohol. Packungsbeilage beachten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: 06/2020 Vers. 1.0

