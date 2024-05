Badische Zeitung

Urteil zum Verdachtsfall AfD: Eine Chance verpasst

Kommentar von Christian Rath

Freiburg (ots)

Und wenn der Verfassungsschutz erst einmal die AfD-Bundespartei zur gesichert extremistischen Organisation hochgestuft hat, (...) dann geht der ganze Klage-Marathon von vorne los. Dann wird es vielleicht auch um Fragen gehen, die diesmal in Münster noch gar keine Rolle spielten: dass viele AfDler, aber auch die Partei insgesamt, eine gefährliche Nähe zu den Diktaturen in Russland und China aufweisen. Auch hierdurch ist die freiheitliche demokratische Grundordnung in Deutschland gefährdet. https://www.mehr.bz/khs135o

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell