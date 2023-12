Badische Zeitung

Klimaaußenpolitik: Etiketten sind keine Erfolge

Kommentar von Klaus Riexinger

Pünktlich zur Klimakonferenz in Dubai kündigt die Bundesregierung eine deutsche Klima-Außenpolitik-Strategie an. (...) Bei einer Regierung, die vor zwei Jahren mit dem Ziel angetreten ist, mit dem Klimaschutz ernst zu machen, fragt man sich, warum eine solche Strategie erst jetzt zu Anwendung kommen soll. Schließlich soll das Pariser Klimaschutzabkommen Dreh- und Angelpunkt der vereinbarten Strategie sein - und das ist schon acht Jahre alt. (...) Wie beim Anspruch auf eine feministische Außenpolitik ist die Absicht lobenswert. Aufrichtiger als eine solche Etikettierung wäre es freilich, die Regierung ließe sich an ihren Erfolgen messen. https://mehr.bz/jcsp85 (BZ-Plus)

