Asylpolitik: Ein enormes Wagnis

Kommentar von Bernhard Walker

Ja, der Stillstand in der Asylpolitik ist Europas Wunde. Mit gutem Grund fügt Außenministerin Annalena Baerbock an, dass noch mehr Zäune und Kontrollen an den innereuropäischen Binnengrenzen drohen, wenn Europa die Wunde nicht schließt. Trotzdem geht Baerbock ein enormes politisches Wagnis ein, wenn sie nun ein Ja für Asylverfahren an den Außengrenzen signalisiert - selbst wenn Baerbock und Familienministerin Lisa Paus (beide Grüne) Familien und Jugendliche davon ausnehmen wollen. Denn "Verfahren an der Grenze" heißt ja im Klartext, dass dort Lager entstehen und Europa viel qualifiziertes Personal finden müsste, um die Anträge bearbeiten zu können. Ob die Grünen-Basis diesen Kursschwenk akzeptiert? https://www.mehr.bz/khs156m

