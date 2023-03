Badische Zeitung

Lehrermangel: Das reicht noch nicht

Kommentar von Axel Habermehl

Freiburg (ots)

Per Erlass weist die Regierung ihre Verwaltung an, Teilzeitanträge auf unter 75 Prozent nur noch aus familiären Gründen zu bewilligen. Das neue Modell soll 300 Stellen bringen. Keine Frage: Die Maßnahme ist zu begrüßen. (...) Unterrichtsausfall kostet Kinder Lebenschancen und das Land Wohlstand. Schade nur, dass das Ministerium jetzt erst tätig wird. Die Teilzeitanträge für das kommende Schuljahr sind gerade durch. Die erhoffte Wirkung wird frühestens im Sommer 2024 eintreten. So bleibt festzuhalten: Für das größte Problem (Lehrermangel) ihres wichtigsten Handlungsfeldes (Schulpolitik) bringt diese Regierung nicht die nötige Kraft auf. Was sie tut, reicht einfach nicht. https://www.mehr.bz/khs91m

