Badische Zeitung

Grippe und Corona: Nach den Wellen

Kommentar von Thomas Steiner

Freiburg (ots)

Die Fallzahlen sind dramatisch gesunken, die lange Pandemie ist gefühlt zu Ende. Dass Corona nicht ganz verschwunden ist, weiß jeder, aber es kümmert uns nicht mehr so. Und nun auch noch die Grippe. (...) Nimmt man nicht den einzelnen Fall, sondern die Summe, sind wir aber glimpflich davongekommen. 668 bislang Verstorbene sind kein Vergleich zu früheren fünfstelligen Zahlen. Oder zu den 165.139 Opfern, die Corona bislang in Deutschland gefordert hat. Für viele Familien ist nach der Pandemie nicht wie vor der Pandemie. Von den schweren Belastungen während der Corona-Wellen ganz zu schweigen. Dass der Infektionswinter sich nun langsam, aber deutlich dem Ende nähert, erlaubt trotzdem Freude. In den vergangenen Jahren haben wir immer auf die Frühlingswärme gewartet, weil dann die Zahlen runtergingen. Dieses Mal ist es schon vorher so weit. Ein bisschen Aufatmen darf jetzt sein. https://www.mehr.bz/khs27m

Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell