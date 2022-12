Badische Zeitung

Lindners Steuerpläne: Das Risiko ist zu groß

Kommentar von Barbara Schmidt

Deutschland langt bei der Besteuerung von Unternehmen kräftig zu. (...) Dennoch wären Steuersenkungen, wie Finanzminister Lindner sie vorschlägt, der falsche Weg. Das Risiko möglicher Steuerausfälle ist angesichts des Schuldenbergs, den der Staat in der Corona- und der Energiekrise anhäuft, zu groß. Zwar argumentieren Befürworter, dass Steuersenkungen zusätzliche Investitionen und damit Wachstum erzeugten. Weil dieser Effekt aber alles andere als gewiss ist, sollte die Regierung ungefährlichere Instrumente bevorzugen, um den Wirtschaftsstandort attraktiv zu halten. Das fängt beim Bürokratieabbau an und hört bei einer vereinfachten Zuwanderung in den leergefegten Arbeitsmarkt nicht auf. Lindner bezieht mit seinem Vorschlag eine Gegenposition zu der von SPD-Generalsekretär Kühnert vorgeschlagenen Vermögensabgabe. Die Koalition wird einmal mehr einen Kompromiss finden müssen. http://www.mehr.bz/khs363j

