Ein Leitsatz außer Dienst

Kommentar von Thomas Fricker

(...) Die Realität des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Deutschland nicht nur die vom Kanzler ausgerufene Zeitenwende beschert, sondern eben auch die politische Einsicht, dass Waffenhilfe für die Ukraine richtig und wichtig sei, selbst wenn dadurch ein Leitsatz deutscher Politik außer Kraft gesetzt wird. Keine Waffen in Kriegsgebiete - das Festhalten daran wäre heute gleichbedeutend mit direkter Unterstützung für Wladimir Putin. Daneben weist die hohe Summe deutscher Rüstungsexporte noch auf einen weiteren Umstand hin: Gerade in Zeiten neuer Spannungen sind Material-Kompatibilität innerhalb der Nato sowie eine wirtschaftlich stabile Rüstungsindustrie im eigenen Land von hohem Wert. Beidem tragen Exporte deutscher Waffen in verbündete Staaten Rechnung. (...) http://mehr.bz/fxas2d (BZ-Plus)

