Israel nach der Wahl: Ein Rechtsruck wie noch nie

Kommentar von Maria Sterkl

Wenn Benjamin Netanjahu, der am längsten dienende Ministerpräsident Israels, nun wieder eine Regierung bildet, dann ist das nicht einfach nur ein Comeback nach eineinhalb Jahren Opposition. Die Koalition, an der Netanjahu bereits seit Monaten schmiedet, unterscheidet sich von den früheren Regierungen unter seiner Führung. Es wäre eine Regierung, die am demokratischen Gerüst Israels sägt. http://www.mehr.bz/khs307j

