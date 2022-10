Badische Zeitung

Neuer Premier in Großbritannien: Viel Zeit bleibt Sunak nicht

Kommentar von Peter Nonnenmacher

Der neue Premier Rishi Sunak muss enorme Erwartungen seiner zerstrittenen Partei erfüllen. Er soll sie zunächst einen, was schwierig wird. Dann soll er das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen. Das bedeutet nichts weniger als die jüngste Vergangenheit vergessen zu machen - obwohl Sunak als Schatzkanzler an Johnsons Seite eine zentrale Rolle spielte. Von einem Corona-gebeutelten Nationalen Gesundheitsdienst über die unerträglichen Lebensbedingungen für Millionen Briten in Zeiten stark steigender Preise bis zu den eskalierenden Arbeitskämpfen reicht die Palette der Probleme. Viel Zeit, sie anzugehen, hat Sunak nicht. Kein leichter Job. http://www.mehr.bz/khs298j

