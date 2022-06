Badische Zeitung

Coronatests: Risiko für Risikogruppen

Kommentar von Thomas Steiner

Freiburg (ots)

Und wird jeder das Zusatzgeld zahlen, der bisher aus reiner Rücksicht gegenüber anderen sich hat testen lassen, ehe er ins Konzert oder zur Party ging? Man kann sich das Zaudern vorstellen. Auch die Alternative Selbsttest ist ja nicht gratis. Die freiwilligen Tests würden also weniger werden. Mit dem Schutz der gratisgetesteten Risikogruppen ist es dann nicht mehr so weit her. Ihnen nutzt es nur, wenn die Verbreitung des Virus eingedämmt wird, wenn sich also andere möglichst viel testen lassen. Damit der schlechte Fall nicht eintritt, könnten die Länder die drei Euro übernehmen. Die ersten Stimmen, sie sollten das tun, kamen am Freitag sogleich. In der Bundesregierung hat sich Finanzminister Lindner oder anders gesagt, die FDP, durchgesetzt. Gesundheitsminister Lauterbach wollte die Gratistests für alle beibehalten. Nun hat er stattdessen den Druck an die Länder weitergegeben. Konsequenz im Kampf gegen Corona sieht anders aus. http://www.mehr.bz/khs176j

