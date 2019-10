Insight Health

Zum achten Mal auf internationaler Pharmamesse: INSIGHT Health auf der CPhI

Waldems-Esch (ots)

Neue Analysemöglichkeiten mit höchster Datenqualität - das bieten die neuen Produktfeatures der internationalen Patentdatenbank SHARK sowie der Plattform IH-GALAXY NG. INSIGHT Health präsentiert die Neuerungen vom 5. bis 7. November auf der CPhI worldwide in Frankfurt an Stand 42D41 und möchte bei dieser Gelegenheit auch das 20-jährige Firmenjubiläum feiern.

Der Informationsdienstleister und Lösungsanbieter im Gesundheitsmarkt INSIGHT Health wird dieses Jahr zum achten Mal auf der CPhI - die größte und wichtigste pharmazeutische Fachmesse weltweit - präsent sein. Das Unternehmen möchte hierbei auch Kunden und Interessierte herzlich zu einem Get together einladen, um gemeinsam mit ihnen 20 Jahre Firmengeschichte zu feiern.

Im Fokus steht die internationale Patentdatenbank SHARK von INISGHT Health. Zusätzlich zu den Daten zu rund 3.100 Substanzen und Substanzkombinationen mit 18.000 Patenten und 26.000 Patentverlängerungen (Ergänzende Schutzzertifikate) enthält die Datenbank detaillierte Informationen zu mehr als 1.600 Substanzen, die sich aktuell in der Entwicklung befinden. Es werden nicht nur die klinischen Phasen der patentgeschützten Medikamente ausgewiesen, sondern auch die Anmeldung bei den entsprechenden Behörden. Diese Datenbasis wurde um die Anmeldungen von Generika und Biosimilars erweitert. "Kunden haben nun die Möglichkeit, das Marktgeschehen und die für sie relevanten Wettbewerbsaktivitäten noch genauer zu verfolgen", betont Sascha Eder, Direktor SHARK.

Auch IH-GALAXY NG, das webbasierte Analysetool, kann sich mit neuen Funktionen sehen lassen. Mit dem Tool können Kunden maßgeschneiderte und sich automatisch aktualisierende Analysen, Grafiken und Landkarten erstellen. Thomas Fante, Direktor GALAXY, zu einer der Weiterentwicklungen: "Die neue Integration kundenindividueller Daten bietet mehr Flexibilität und neue analytische Möglichkeiten." Neu zur Verfügung stehen außerdem Daten zu Apothekenabverkäufen in Deutschland und Österreich sowie Mikrografiken, die für eine optimierte Visualisierung in der Ergebnistabelle sorgen.

INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.

