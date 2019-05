Insight Health

INSIGHT Health feiert 20-jähriges Firmenjubiläum: 20 Jahre INSIGHT Health

INSIGHT Health blickt auf 20 Jahre erfolgreiche und aufstrebende Firmengeschichte zurück. Der Informationsdienstleister im Gesundheitswesen möchte diesen Anlass zusammen mit seinen Kunden feiern. Die Jubiläums-Kundentagung findet am 4. und 5. Juni in Mainz statt.

Seit 20 Jahren verarbeitet INSIGHT Health Daten aus dem Gesundheitsmarkt und bereitet diese für Kunden in der Gesundheitsbranche auf. Dabei hat das Unternehmen Hürden mit Erfolg genommen und Steine lösungsorientiert aus dem Weg geräumt. Nun feiert INSIGHT Health 20 Jahre Firmenbestehen und die ertragsreiche Zusammenarbeit mit langjährigen Kunden - aber auch 20 Jahre gemeinsame Werte, zielführende Leitbilder und eine gelebte Unternehmenskultur.

Der Erfolgsweg von INSIGHT Health begann 1999 mit der Unternehmensgründung durch Roland Lederer. Seitdem ist das Unternehmen mit Sitz in Waldems-Esch bei Frankfurt am Main kontinuierlich gewachsen und zählt heute mehr als 100 Mitarbeiter. Mit seinem marktspezifischen Know-how bietet der Informationsdienstleister individuelle Datenanalysen und liefert so Antworten auf Fragen der Pharmaindustrie, von Krankenkassen und der Politik.

Mit Zweigstellen in Österreich und der Schweiz sowie Kooperationspartnern in weiteren Ländern ist INSIGHT Health über deutsche Grenzen hinweg aufgebaut. Auch digital wird länderübergreifend und serviceorientiert gearbeitet: Die INSIGHT Health-Plattform bietet Kunden die Zugriffsmöglichkeit auf bestimmte regionale, nationale und internationale Marktdaten und Informationsangebote. Mit Hilfe der ebenfalls über das Portal zugänglichen intuitiven Analysetools können darüber hinaus individuelle Analysen und Grafiken erstellt werden. Diese werden - integriert in das Portal - fortlaufend automatisch aktualisiert

INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin, Wien und Baar. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.

