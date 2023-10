ING Deutschland

ING Deutschland und Dirk Nowitzki feiern 20-jährige Partnerschaft

50.000 Euro Spende für die Dirk Nowitzki-Stiftung

Dirk Nowitzki-Statue vor Frankfurter ING-Hauptsitz enthüllt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt am Main (ots)

Die ING Deutschland und Dirk Nowitzki haben das Jubiläum ihrer 20-jährigen Partnerschaft mit einer Spende für soziale Projekte und der Enthüllung einer Statue in Frankfurt am Main gefeiert. Nick Jue, Vorstandsvorsitzender der ING Deutschland überreichte Dirk Nowitzki einen symbolischen Scheck über 50.000 Euro für die Arbeit der Dirk Nowitzki-Stiftung. Die Dirk Nowitzki-Stiftung hilft Kindern und Jugendlichen, das Beste aus ihren Möglichkeiten zu machen, und ihre Potenziale zu erkennen und zu entwickeln. Durch Sport und Spiel erfahren sie Gemeinschaft und entwickeln spielerisch soziale Kompetenzen.

Nick Jue, Vorstandsvorsitzender der ING in Deutschland zur Partnerschaft:

"Die 20-jährige Partnerschaft von ING und Dirk Nowitzki ist einzigartig. Gestartet als klassischer Werbevertrag wurde sie auf sportliche, gesellschaftliche und soziale Engagements ausgeweitet. Wir sind Dirk für die gemeinsame Zeit und tollen Projekte sehr dankbar und freuen uns, mit der Spende sein großartiges Stiftungs-Engagement zu unterstützen."

Dirk Nowitzki zur Partnerschaft:

"In den 20 Jahren gab es viele tolle Momente und Projekte mit der ING, an die ich gerne zurückdenke. Besonders freut mich, dass unsere Partnerschaft etwas bewegt: Sie trägt dazu bei, dass Kinder und Jugendliche entdecken, was in ihnen steckt, und lernen, das Beste aus ihren Möglichkeiten zu machen. Im Sport und im Leben. Das Commitment und Engagement der Bank über all die Jahre weiß ich sehr zu schätzen."

Dirk Nowitzki-Statue vor Frankfurter ING-Hauptsitz enthüllt

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums wurde eine Dirk Nowitzki-Skulptur vor dem Hauptsitz der ING Deutschland in der Frankfurter Theodor-Heuss-Allee 2 enthüllt. Die Statue des Berliner Bildhauers Andreas Artur Hoferick besteht aus einer Sitzbank, auf der Dirk Nowitzki als lebensgroße Bronzefigur sitzt. Die Statue lädt alle vorbeilaufenden Menschen dazu ein, direkt neben der NBA-Legende Platz zu nehmen.

Aus Werbevertrag wurde eine "Lifetime Partnerschaft"

Die Zusammenarbeit der ING Deutschland mit Dirk Nowitzki begann am 1. Mai 2003 zeitgleich mit dem Einstieg als Hauptsponsor beim Deutschen Basketballbund. 2017 wurde ein unbefristeter Vertrag ("Lifetime Partnerschaft") über die aktive Sportlerkarriere hinaus geschlossen. Dieser setzt einen Schwerpunkt auf gesellschaftliche und soziale Engagements sowie die mögliche Präsenz von Dirk Nowitzki in der werblichen Kommunikation der Bank. Gemeinsame Projekte der ING und der Dirk Nowitzki-Stiftung umfassen unter anderem die Benefiz-Fußballspiele "Champions for Charity" und die Sportinitiative "BasKIDball". Diese bietet Schülerinnen und Schülern kostenloses Basketballtraining und pädagogisch begleitete Bildungsangebote an mittlerweile 23 Standorten in ganz Deutschland.

Original-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuell