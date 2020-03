ING Deutschland

Dirk Nowitzki, Mick Schumacher und Mats Hummels kommen mit "Champions for Charity" nach Frankfurt

Benefiz-Fußballspiel der Stars am 17. Mai 2020 in der Frankfurter WM-Arena

Basketball-Legende Dirk Nowitzki, Formel 2-Pilot Mick Schumacher und Fußball-Weltmeister Mats Hummels kommen am Sonntag, 17. Mai 2020 zum Benefiz-Fußballspiel "" nach Frankfurt. Zusammen mit vielen aktiven und ehemaligen Top-Sportlern spielen sie in zwei All-Star-Teams zu Ehren von Formel 1 Legende Michael Schumacher in der Commerzbank-Arena. Die Erlöse des Spiels kommen dem 41 Campus Projekt der Dirk Nowitzki Stiftung und Projekten der Keep Fighting Foundation der Familie Schumacher zu Gute. Veranstaltungsbeginn mit Rahmenprogramm und Musik-Act ist um 17.30 Uhr, Anstoß um 18.00 Uhr.

Dirk Nowitzki:

"Ich freue mich, dass wir bereits zum vierten Mal dieses tolle Event zu Ehren von Michael Schumacher ausrichten. Mit Mats und Mick werden wir gemeinsam in den kommenden Wochen an den Mannschaftsaufstellungen feilen. Die Fans können sich wieder auf viele Champions, hoffentlich zahlreiche Tore und jede Menge Spaß freuen."

Mick Schumacher:

"Mats ist eine Top-Neuverpflichtung für unser Charity-Spiel und Frankfurt kann sich auf viele weitere Champions freuen. Ich bin gespannt, ob Dirk wieder im Tor antritt oder das nächste Tor des Monats auflegt. Wir alle werden wieder jede Menge Spaß auf dem Platz und den Rängen haben."

Mats Hummels:

"Auf dem Fußballplatz mit Dirk und Mick zu stehen, ist eine sportliche Herausforderung der besonderen Art. Bei all den Basketballern, Rennfahrern und Leichtathleten kommen ganz besondere Qualitäten ins Spiel. Deswegen ist es für mich Ehrensache, dabei zu sein - natürlich vorausgesetzt, mir kommt nicht erfreulicherweise ein Termin auf dem Borsigplatz dazwischen..."

Vorverkauf startet heute

Tickets für "Champions for Charity" sind ab sofort bereits ab 10 Euro über die Internetseite www.champions-for-charity.de erhältlich. Dort und auf der Facebook- (facebook.com/champions4charity) sowie Instagram-Seite (instagram.com/champions_for_charity) werden immer die neuesten Infos zu Mitspielern und Programm bekannt gegeben.

Über "Champions for Charity"

"Champions for Charity" ist das Benefiz-Fußballspiel der Stars zu Ehren von Formel 1 Legende Michael Schumacher und ist eine Initiative von Dirk Nowitzki, Mick Schumacher und der ING Deutschland. Bereits zum vierten Mal (nach 2016 und 2017 in Mainz und 2019 in Leverkusen) treten Top-Sportler für den guten Zweck an: Die Erlöse des Spiels kommen dem 41 Campus Projekt der Dirk Nowitzki Stiftung und Projekten der Keep Fighting Foundation der Familie Schumacher zu Gute.

