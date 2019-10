Sky Deutschland

Spitzenduelle in der Handball-Bundesliga und EHF Champions League: Hannover-Burgdorf gegen Rhein-Neckar Löwen und Montpellier gegen Kiel live diese Woche auf Sky

Unterföhring (ots)

- Spitzenspiel Hannover-Burgdorf gegen Rhein-Neckar Löwen am Donnerstag ab 18.30 Uhr mit Sky Experten Stefan Kretzschmar und Markus Götz - Alle weiteren Partien des 10. Spieltags der Liqui Moly Handball-Bundesliga am Donnerstag und Sonntag live auf Sky, u.a. mit Wetzlar gegen Kiel, Melsungen gegen Erlangen und Bergischer HC gegen Göppingen - Der 5. Spieltag der EHF Champions League mit Montpellier gegen THW Kiel und Aalborg gegen Flensburg-Handewitt am Samstag und Sonntag auf Sky - "Handball Kompakt" mit Highlights des Handball-Spieltags am Sonntag um 20.30 Uhr auf Sky Sport und um 21.00 Uhr auf Sky Sport News HD - Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei den Handball-Übertragungen von Sky live dabei sein

Unterföhring, 16. Oktober 2019 - Bereits am nächsten Spieltag wartet das nächste Highlight in der Liqui Moly Handball-Bundesliga. Am kommenden Donnerstag treffen der Überraschungs-Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf auf den Tabellen-Zweiten Rhein-Neckar Löwen. Bislang mussten sich die Hannoveraner in dieser Saison lediglich einmal dem MT Melsungen geschlagen geben und führen das Tableau souverän an. Zuletzt fuhr Hannover einen Sieg gegen die ambitionierten Magdeburger ein. Die Rhein-Neckar Löwen mussten zuletzt gegen Melsungen und überraschend in Erlangen Punkte abgeben. Das Spiel werden Sky Experte Stefan Kretzschmar und Markus Götz am Donnerstagabend ab 18.30 Uhr live kommentieren.

Auch die weiteren fünf Partien des Abends zeigt Sky live, darunter HSG Wetzlar gegen THW Kiel, MT Melsungen gegen HC Erlangen und SG Flensburg-Handewitt gegen Die Eulen Ludwigshafen. Moderatorin Katharina Kleinfeldt führt durch die Sky Konferenz.

Das Topspiel am Sonntag ist dann die Partie Bergischer HC gegen FRISCH AUF! Göppingen. Beide Mannschaften befinden sich aktuell im Mittelfeld der Tabelle. Die Göppinger fahren mit Selbstvertrauen ins Bergische Land, schließlich konnten sie ihre letzten beiden Partien gewinnen. Sky Experte Heiner Brand und Karsten Petrzika kommentieren die Partie. Die Interviews in der Halle führt Jens Westen. Sky überträgt live ab 13 Uhr.

Um 15.25 Uhr übernimmt Gregor Teicher, der durch die Sky Konferenz der drei Spiele am Sonntagnachmittag führt. Hierbei kommt es unter anderem in einer vorgezogenen Partie des 13. Spieltags zur Begegnung zwischen HC Erlangen und SC Magdeburg.

Bleiben Flensburg-Handewitt und Kiel in der EHF Champions League auf der Erfolgsspur?

THW Kiel ist stark in die Champions League Saison gestartet und bislang ungeschlagen. Am Samstag müssen die Kieler zum schweren Auswärtsspiel nach Montpellier reisen. Die Live-Übertragung von Sky beginnt am Samstag um 17.05 Uhr. Das Spiel kommentieren Sky Experte Martin Schwalb und Florian Schmidt-Sommerfeld.

Am Sonntag spielt SG Flensburg-Handewitt ebenfalls auswärts bei dem dänischen Klub Aalborg Handbold. Die Norddeutschen sind wie die Kieler noch ohne Niederlage in der Gruppenphase. Martin Schwalb ist der Sky Experte beim Spiel. Kommentieren wird er die Partie zusammen mit Markus Götz. Sky überträgt live am Sonntag live ab 16.40 Uhr.

Zum Ende des Handball-Spieltags zeigt Sky die Highlights in kompakter Form, am Sonntag um 20.30 Uhr auf Sky Sport 2 HD und um 21.00 Uhr auf Sky Sport News HD.

Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Die Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.

Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Handballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.

Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbars verfügbar.

Der 10. Spieltag der Liqui Moly Handball-Bundesliga und 5. Spieltag der EHF Champions League:

Donnerstag:

18.30 Uhr: Die Sky Handball-Konferenz auf Sky Sport 1 HD 18.30 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - Rhein-Neckar Löwen auf Sky Sport 2 HD 18.30 Uhr: TSG Wetzlar - THW Kiel auf Sky Sport auf Sky Sport 3 HD 18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Die Eulen Ludwigshafen auf Sky Sport 4 HD 18.30 Uhr: SC Magdeburg - TVB 1898 Stuttgart auf Sky Sport 5 HD 18.30 Uhr: MT Melsungen - HC Erlangen auf Sky Sport 6 HD 18.30 Uhr: SC DHfK Leipzig - TBV Lemgo Lippe auf Sky Sport 7 HD

Samstag:

17.05 Uhr: Montpellier HB - THW Kiel auf Sky Sport 2 HD

Sonntag:

13.00 Uhr: Bergischer HC - FRISCH AUF! Göppingen auf Sky Sport 2 HD 15.25 Uhr: Die Sky Handball-Konferenz auf Sky Sport 2HD

15.55 Uhr: HC Erlangen - SC Magdeburg auf Sky Sport 4 HD 15.55 Uhr: HBW Balingen-Weilstetten - Füchse Berlin auf Sky Sport 5 HD 15.55 Uhr: HSG Nordhorn-Lingen - TSV GWD Minden auf Sky Sport 6 HD

16.40 Uhr: Aalborg Handbold - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport 7 HD

20.30 Uhr: Handball Kompakt auf Sky Sport 2 HD 21.00 Uhr: Handball Kompakt auf Sky Sport News HD

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

Pressekontakt:

Jens Bohl

External Communications

Tel. +49 (0) 89 9958 6869

jens.bohl@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell