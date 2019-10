Sky Deutschland

"Euphoria" im Oktober exklusiv bei Sky

- Die provokative Dramaserie von HBO ab 16. Oktober auf Sky Atlantic HD - Parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf - Kreiert von Sam Levinson ("Assassination Nation") und koproduziert von Rap-Star Drake - Mit Ex-Disney-Star Zendaya in der Hauptrolle - Link zum Trailer-Download: http://bit.ly/Sky_Euphoria

Unterföhring, 14. Oktober 2019 - "Euphoria", die provokative Teenager-Dramaserie über Sex- und Drogeneskapaden an einer amerikanischen Highschool ist ab 16. Oktober 2019 immer mittwochs ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen. Parallel dazu ist die achtteilige Serie auch über Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. "Euphoria", kreiert von Sam Levinson, wurde bei der US-Ausstrahlung aufgrund der expliziten Sexszenen kontrovers aufgenommen. HBO hat inzwischen eine zweite Staffel in Auftrag gegeben.

Über "Euphoria":

Die siebzehnjährige Rue (Zendaya) weiß mit ihrem Leben nicht so recht etwas anzufangen, kommt gerade frisch aus dem Drogenentzug nach Hause, hat aber immer noch keinerlei Ambitionen, clean zu bleiben. Die Begegnung mit der transsexuellen Jules (Hunter Schafer), eine Außenseiterin und neu in der Stadt, rüttelt Rues Existenz gehörig durcheinander. In Rues Umkreis tummeln sich die nicht minder problembeladenen oder traumatisierten Klassenkameraden, wie zum Beispiel Nate Jacobs (Jacob Flordi), die Sportskanone der Schule, der seine sexuelle Unsicherheit mit rüdem Verhalten kaschiert, unter dem besonders seine Gelegenheitsfreundin Maddy Perez (Alexa Demie) zu leiden hat; Cheerleader Cassie Howard (Sydney Sweeney), die den Verlust ihres Vaters mit sexuellen Affären zu kompensieren versucht, während die übergewichtige Kat (Barbie Ferreira) im Internet ein Doppelleben als Domina führt. Sie alle taumeln von einem Party-Exzess zum nächsten, immer auf der Suche nach sich selbst und einem Sinn im Leben.

Mit "Euphoria" schuf Sam Levinson ("Assassination Nation"), Sohn des berühmten Regisseurs Barry Levinson ("Sleepers", "Paterno"), ein schonungslos realistisches, provokatives Porträt der Generation Z und lässt dabei kein Tabuthema aus. Explizit bis an die Schmerzgrenze werden Drogensucht, Pornografie, Mobbing, sexueller Missbrauch, Depression und Selbstverletzung innerhalb einer Gruppe junger amerikanischer Antihelden thematisiert. In der Hauptrolle brilliert Multitalent Zendaya ("Spider-Man: Far From Home", "The Greatest Showman"), die nicht nur als Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Autorin, sondern auch als Botschafterin der Wohltätigkeitsorganisation Convoy of Hope arbeitet.

Facts:

Originaltitel: "Euphoria", Dramaserie, USA 2019, 1. Staffel, 8 Episoden à ca. 50 Min., Drehbuch und Showrunner: Sam Levinson. Ausführende Produzenten: Sam Levinson, Drake, Future the Prince, Ravi Nandan, Kevin Turen, Hadas Mozes Lichtenstein, Tmira Yardeni, Mirit Toovi, Yoram Mokadi, Gary Lennon. Regie: u.a. Sam Levinson, Pippa Bianco, Augustine Frizzell, Jennifer Morrison. Darsteller: Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Algee Smith, Alexa Demie, Maude Apatow, Sydney Sweeney, Barbie Ferreira, Eric Dane.

Ausstrahlungstermine:

Ab 16. Oktober 2019 immer mittwochs ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD sowie parallel auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf. Jeweils wahlweise im Original oder in der deutschen Synchronisation.

Über Sky Atlantic HD:

Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Succession" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.

Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.

Über Sky Ticket:

Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

