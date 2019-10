Außenchallenge im Schloss und eine Kochstaffel: Das sind die neuen Herausforderungen bei "MasterChef" nächsten Montag

Sky Deutschland

Unterföhring (ots)

- Kochstaffel rund um das Thema Honig und eine Außenchallenge auf der Leuchtenburg in Thüringen

- Zwei neue Folgen des weltweit erfolgreichsten Koch-Castingformats am Montag, 14. Oktober ab 20.15 Uhr auf Sky 1, Sky Q, Sky Go und im Anschluss der Ausstrahlung auf Sky Ticket verfügbar

- Nachhaltige und plastikfreie Studioküche und Produktionsbedingungen

8. Oktober 2019 - Die kulinarische Filmreise geht bei "MasterChef" in die nächste Runde. Zu Beginn der nächsten Episode am Montag müssen die Kandidaten in Team-Staffeln kochen. Ralf Zacherl erklärt die Regeln: "Jeder Kandidat hat nur 15 Minuten Zeit, dann muss er sein angefangenes Gericht übergeben Es kommt auf schnelle und gute Kommunikation an und ihr müsst die Anweisungen eurer Teamkollegen auch ausführen. Keine leichte Aufgabe. Aber wir lassen uns ja gerne für euch etwas Neues einfallen."

In der Außenchallenge geht es im Anschluss für die Köche auf die Leuchtenburg nach Thüringen. Die zwei Teams haben 75 Minuten Zeit, um aus regionalen Produkten ein Zweigänge-Menü für 19 Personen vorzubereiten.

Die Kandidaten, die mit ihrer Kochleistung die Juroren Maria Groß, Nelson Müller und Ralf Zacherl nicht überzeugen können, müssen die MasterClass verlassen.

Zu sehen sind die nächsten beiden Episoden am 14. Oktober ab 20.15 Uhr auf Sky 1, Sky Go und Sky Q sowie im Anschluss der Ausstrahlung auf Sky Ticket.

Zur Green Production:

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel "MasterChef" kamen sowohl vor, als auch hinter der Kamera weitestgehend ohne Einwegplastik aus und die CO2 -Emissionen der Showproduktion wurden durch den Einsatz von Hybrid- und CNG-Fahrzeugen sowie weiteren Maßnahmen bei Papier, Strom und Mülltrennung auf ein Minimum reduziert. Ein grüner Faden wird sich außerdem auch thematisch durch die Kochshow ziehen. Weitere Informationen unter http://bit.ly/MasterChef_Green_Production

Über "MasterChef":

"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mit über 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten, sie ist in 52 Ländern on air und erhielt dafür 2017 einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. In 18 Episoden wird Deutschlands bester Hobbykoch gesucht. Im Laufe der Staffel müssen sich die Hobbyköche verschiedenen Aufgaben rund ums Kochen und Anrichten stellen. Diese sind als Team- und Einzelwettbewerbe oder als Duelle gestaltet. So haben die Kandidaten von Sendung zu Sendung die Chance, eine Runde weiterzukommen, um am Ende den begehrten Titel "MasterChef" zu führen. Bewertet werden die Kandidaten von einer hochkarätigen Jury bestehend aus den TV- und Sterneköchen Maria Groß, Nelson Müller und Ralf Zacherl. Produziert wird die Koch-Castingshow von Endemol Shine Germany. Originaltitel: "MasterChef" Deutschland, dritte Staffel, Show, 18 Episoden, je ca. 50 Minuten, D 2018.

Über "Sky Ocean Rescue":

Pro Sekunde gelangen etwa 250 Kilogramm Plastik in die Meere. Nach Experteneinschätzungen werden im Jahr 2050 mehr Plastikteile in unseren Ozeanen schwimmen als Fische. Als führendes Entertainment-Unternehmen in Europa will Sky seine Stimme und Reichweite nutzen, um die Menschen zum Umweltschutz zu motivieren und selbst dazu beitragen, die Meere zu schützen. Dafür hat sich Sky verpflichtet, bis 2020 das gesamte Einweg-Plastik aus seinem Betrieb zu entfernen. Zusätzlich hat Sky Ocean Ventures gegründet, einen Innovationsfonds zur Finanzierung von Technologien zur Beseitigung von Einweg-Plastik aus Lieferketten. Mehr auf: https://skyoceanrescue.de/

Über Sky 1:

Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.

Über Sky Deutschland:

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.

