Das neue Whitepaper der Radiozentrale "Markensprache - in Zeiten von KI und Bots" beleuchtet die Bedeutung der Markensprache und zeigt wie konsistente Kommunikation Markenidentität stärken kann

Berlin (ots)

In einer zunehmend wettbewerbsorientierten Markenwelt ist die Markensprache ein essenzieller Bestandteil jeder Kommunikationsstrategie. Das Whitepaper "Markensprache - in Zeiten von KI und Bots" beleuchtet, wie Unternehmen durch eine konsistente Corporate Language ein einzigartiges Profil entwickeln und sich vom Wettbewerb abheben können. Es ist das Fundament, auf dem eine starke und nachhaltige Markenidentität und Kundenbindung aufgebaut wird. Zudem werden die Chancen und Herausforderungen erläutert, die der Einsatz von KI und Bots bietet. Unternehmen stehen dabei vor der Aufgabe, ihre Corporate Language konsequent zu bewahren, um eine vertrauensvolle und emotionale Kundenbindung sicherzustellen. Gleichzeitig revolutioniert KI auch die Voice- und Audio-Technologien, indem sie diese effizienter und benutzerfreundlicher macht.

Das neue Whitepaper gibt einen Überblick über die Bedeutung der Markensprache und die Potenziale und Herausforderungen, die aktuelle Trends in der Audiowelt mit sich bringen.

"Radio bietet durch seine Reichweite und emotionale Nähe die perfekte Plattform, um durch konsistente Ansprache eine unverwechselbare Markenidentität in den Köpfen der Hörerinnen und Hörer zu verankern. Unternehmen, die ihre Markensprache mit klaren Botschaften kombinieren, können die Kraft von Audio nutzen, um effektiver zu kommunizieren und langfristig erfolgreich zu sein.", sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale.

"Unternehmen stehen vor der Herausforderung, KI-generierte Inhalte so zu gestalten, dass sie nicht roboterhaft wirken, sondern die authentische Markentonalität wahren - sowohl in Text als auch in Audioformaten. Der Einsatz von KI in Voice- und Audio-Technologien verbessert die Funktionsvielfalt, Personalisierung und Benutzerfreundlichkeit und steigert somit die Relevanz von Voice-Anwendungen. Dies führt zu effizienterem Marketing, erhöhter Kundenbindung sowie neuen Vertriebs- und Interaktionsmöglichkeiten, wodurch Unternehmen produktiver und erfolgreicher agieren können.", sagt Christian Daul, Geschäftsführer von REINSCLASSEN.

Das Whitepaper steht unter folgendem Link zum kostenlosen Download bereit: https://ots.de/pOmOqs

Das Whitepaper wurde in Zusammenarbeit von Radiozentrale und Christian Daul, Geschäftsführer von REINSCLASSEN, erstellt. Autor ist Christian Daul.

Über die Radiozentrale

Die Gattungsinitiative Radiozentrale versteht sich als gemeinsame Plattform öffentlich-rechtlicher und privater Radiostationen sowie der gattungsnahen Unternehmen der Radioindustrie. Die Radiozentrale hat sich die Positionierung des Mediums Hörfunk sowie die umfassende Information über das (Werbe-)Medium Radio zum Ziel gesetzt. Mehr Infos: www.radiozentrale.de

Über den Autor

Christian Daul leitet seit 2019 die Markenberatung REINSCLASSEN GmbH & Co. KG.Die Agentur mit Sitz in Hamburg und Frankfurt am Main hat das Konzept der Corporate Language im deutschsprachigen Raum entwickelt und etabliert und berät seit 2005 Unternehmen im Bereich Sprache und kommunikativer Markenführung. In dieser Zeit wurden rund 100 Unternehmen und Marken zu einer eigenen Sprache geführt. Christian Daul hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Werbung, Marketing, Branding und Unternehmens-kommunikation - sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich. Er war in führender Position sowohl in Network-Agenturen wie McCann, Young & Rubicam oder Spark44 als auch in Inhaber-Agenturen wie JvM, Scholz & Volkmer und Kastner & Partner. Der gelernte Banker und Diplom-Betriebswirt (FH) folgt sowohl seiner Leidenschaft für Text, Sprache und Konzeption als auch für strategische Markenführung oder Unternehmenskommunikation und arbeitet daher am liebsten übergreifend außerhalb der klassischen Schubladen. Sein Interesse an Technik zeigt sich nicht nur in seiner Erfahrung im digitalen Marketing und der KI-Praxis, sondern auch in seiner Automotive-Kundenliste und der Zweirad-Begeisterung.Er ist regelmäßiger Speaker auf Kongressen und Messen und Autor in Branchen-Presse und Fachbüchern. Als Mitglied im ADC und DDC hat er im Laufe seines kreativen Schaffens rund 90 nationale und internationale Auszeichnungen für seine Arbeiten gewonnen.

