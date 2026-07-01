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Linke verteidigt neue EU-Stahlzölle: "Die europäische Stahlindustrie muss vor unfairem Wettbewerb geschützt werden" fordert Martin Schirdewan

Berlin (ots)

Der linke Europapolitiker Martin Schirdewan hat die neuen EU-Zölle auf Stahlimporte verteidigt. "Die europäische Stahlindustrie muss vor unfairem Wettbewerb geschützt werden", sagte der Ko-Vorsitzende der Linksfraktion im Europaparlament im Interview mit der Zeitung nd.DerTag (Mittwochausgabe).

Zölle allein reichen aus Sicht von Schirdewan aber nicht aus: "Wir brauchen eine europäische Industriepolitik aus einem Guss, die Investitionen an harte soziale Kriterien knüpft: an Beschäftigungssicherung und Ausbildungsplätze. Die Produktion von grünem Stahl muss eine zentrale Rolle spielen."

Seit Mittwoch gelten verschärfte EU-Regeln für Stahlimporte. Demnach dürfen nur noch 18,3 Millionen Tonnen Stahl pro Jahr zollfrei eingeführt werden - etwa halb so viel wie bisher. Für darüber hinausgehende Importmengen wurde der Zollsatz auf 50 Prozent verdoppelt.

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