"nd.DerTag": BUND kritisiert Ergebnisse der Weltklimakonferenz

Berlin (ots)

Die Umweltorganisation BUND hat die Ergebnisse der Weltklimakonferenz in Dubai kritisiert. Zwar wurden erstmals fossile Brennstoffe in einer Abschlusserklärung thematisiert, aber es blieben "viele Schlupflöcher für die fossile Industrie und ihr dreckiges Geschäft", schreibt der BUND-Vorsitzende Olaf Bandt in einem Gastbeitrag für die Tageszeitung "nd.DerTag" (Freitagausgabe). "Die Zeche werden wir alle zahlen." Es handele sich lediglich um einen Abschied auf Raten von Kohle, Öl und Gas, zumal es keine Einigung zur Finanzierung dieser globalen Energiewende gebe. Die bisherigen Anstrengungen, um die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, reichten bei Weitem nicht aus. Deshalb müsse der Kampf um Klimagerechtigkeit und die Forcierung eines gerechten Ausstiegs aus allen Fossilen mit aller Macht vorangetrieben werden, Bandt.

