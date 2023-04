Kommentar von "nd.DerTag" zum gesunkenen Strom- und Gasverbrauch

Berlin (ots) - An dieser Stelle sei mit einem Vorurteil aufgeräumt: Eigenheimbesitzer*innen sind mitnichten per se wohlhabend. Ein Haus in oder am Rande einer Großstadt hat auf dem Papier einen anderen finanziellen Wert als Millionen Häuschen in ländlichen Regionen, was wohlgemerkt für Ost- und Westdeutschland gilt. Ein von Oma geerbtes Häuschen aus den 60er ...

