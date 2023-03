"nd.DerTag": Den Bogen überspannt - Kommentar zur Rentenreform des französischen Präsidenten

Berlin (ots) - So manch ein Kli­ma­po­li­ti­ker oder Kli­ma­schüt­zer blickt mit Neid oder einer gehö­ri­gen Por­ti­on Ärger auf das, was gera­de in der Ban­ken­welt vor sich geht. Kaum wer­den die Bör­sen ner­vös und es taucht die Gefahr einer neu­er­li­chen Finanz­kri­se am Hori­zont auf, begin­nen hek­ti­sche Akti­vi­tä­ten und ...

mehr