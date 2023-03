nd.DerTag / nd.DieWoche

"nd.DerTag": Ökonom Hickel spricht von "Zwangsehe" zwischen Credit Suisse und UBS

Berlin (ots)

Der Ökonom Rudolf Hickel hat die Entwicklungen auf den internationalen Finanzmärkten kritisiert. "Die Silicon Valley Bank und die Credit Suisse offenbaren eine verallgemeiner­bare Fehlentwicklung der Finanzmärkte", schreibt der Experte in einem Gastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung "nd.DerTag" (Dienstagausgabe). Die gegenwärtige Krise sei nicht die Aus­nahme, sondern vergleichbar mit einem Vulkan, dessen Magma sich kaum vorsehbar in Ausbrüchen entlädt. "Die Krise ist der Dauer­zustand der Fi­nanzmärkte und begründet das teils auch irrationale Miss­trauen in die Mecha­nismen des Bankensystems", so der Wirtschaftswissenschaftler, der lange Jahre an der Universität Bremen Finanzwissenschaften gelehrt hat. Die Verschmelzung der Credit Suisse mit ihrem ehemaligen Erzfeind UBS bzeichnet Hickel als "Zwangsehe". Diese habe vor allem einen Zweck: den weltweit relevanten Finanzplatz Schweiz zu retten.

