"nd.DerTag": Gebt den Friedensnobelpreis zurück! - Kommentar zur Kooperation der EU-Grenzschutzagentur Frontex mit Libyen

Berlin (ots) - Die Prioritäten, die im Staatsschutz dieser Tage gesetzt werden, wirken doch recht seltsam. So wurde am Dienstagabend in Frankfurt am Main ein von Aktivisten besetzter Hörsaal geräumt. Umgehend - die Besetzung hat kaum einen halben Tag gedauert. Deutlich länger war ein Unteroffizier an seinem Platz, der in der Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw beim ...

mehr