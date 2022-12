"nd.DerTag": Ökonom Dullien kritisiert Fehler bei Ausgestaltung der Gaspreisbremse

Berlin (ots) - Man kann die Uhr danach stellen: Nachdem der Staat in Krisenzeiten Milliardensummen mobilisiert, wird irgendwann die Forderung laut, für die Krisenkosten die Reichen zur Kasse zu bitten. So war es bei der Finanzkrise, der Coronakrise und so ist es jetzt in Energiekrise. Die Gewerkschaft IG BAU ...

mehr