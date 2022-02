Deutsche Bischofskonferenz

Presseeinladung

Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz

Vom 7. bis 10. März 2022 findet in den Bildungs- und Tagungshäusern Vierzehnheiligen (Erzbistum Bamberg) die Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz statt. An ihr nehmen 66 Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz unter Leitung des Vorsitzenden, Bischof Dr. Georg Bätzing, teil.

Im Mittelpunkt der Beratungen steht der Synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland. Zwei ganze Tage wird sich die Vollversammlung mit den bisherigen Debatten, aktuellen Texten und dem Fortgang des Synodalen Weges befassen. Dazu zählt auch eine erste Diskussion darüber, wie Beschlüsse in den Bistümern realistisch umgesetzt werden können. Darüber hinaus gibt Bischof Dr. Stephan Ackermann, Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich und für Fragen des Kinder- und Jugendschutzes, einen aktuellen Sachstandsbericht zum Themenkomplex Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs. Außerdem befasst sich die Vollversammlung mit der politischen und religiösen Entwicklung sowie der Situation der Kirche in Indien und der Ukraine.

An der Eröffnungssitzung der Vollversammlung am 7. März 2022 wird der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic,teilnehmen.

Zur Berichterstattung laden wir Sie herzlich ein. Die Frühjahrs-Vollversammlung findet unter 2G-Bedingungen statt. Derzeit sind folgende Pressetermine geplant:

Montag, 7. März 2022:

13.30 Uhr Pressebegegnung mit Kardinal Oswald Gracias, Erzbischof von Mumbai (Bombay, Indien), Mitglied des Beratungsgremiums K9 von Papst Franziskus und Vorsitzender der Indischen Bischofskonferenz

Ort: Atrium, Erdgeschoss (Haus II)

14.30 Uhr Pressestatement des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, zum Auftakt der Vollversammlung

Ort: Atrium, Erdgeschoss (Haus II)

15.45 Uhr Bildtermin im Sitzungssaal zum Auftakt der Vollversammlung

Treffpunkt: Atrium, Erdgeschoss (Haus II)

18.30 Uhr Eröffnungsgottesdienst der Vollversammlung in der Basilika Vierzehnheiligen

Predigt: Bischof Dr. Georg Bätzing (Limburg), Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Dienstag, 8. März 2022:

7.30 Uhr Gottesdienst in der Basilika Vierzehnheiligen

Predigt: Kardinal Reinhard Marx (München und Freising)

13.00 Uhr Pressegespräch zur Vorstellung des Wortes der deutschen Bischöfe zur Seelsorge "In der Seelsorge schlägt das Herz der Kirche" mit

Bischof Dr. Peter Kohlgraf (Mainz), Vorsitzender der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz

Bischof Dr. Michael Gerber (Fulda), Vorsitzender der Kommission für Geistliche Berufe und Kirchliche Dienste der Deutschen Bischofskonferenz

Weihbischof Matthäus Karrer (Rottenburg-Stuttgart), Mitglied der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz

Die Kirche muss den Begriff der Seelsorge stetig den veränderten Bedingungen im Kontext ihres pastoralen Handelns anpassen. Im Dokument geht es um das Selbstverständnis kirchlicher Seelsorge und die aktuellen Herausforderungen an Seelsorgerinnen und Seelsorger.

Ort: Atrium, Erdgeschoss (Haus II)

19.30 Uhr Einladung des Erzbistums Bamberg für die akkreditierten Journalistinnen und Journalisten zu einem Hintergrundgespräch und Abendessen mit Erzbischof Dr. Ludwig Schick und weiteren Mitgliedern der Deutschen Bischofskonferenz

Ort: Atrium, Erdgeschoss (Haus II)

Mittwoch, 9. März 2022:

7.30 Uhr Gottesdienst in der Basilika Vierzehnheiligen

13.00 Uhr Pressegespräch zur Situation in der Ukraine (kirchlich und politisch) mit

Bischof Dr. Bertram Meier (Augsburg), Vorsitzender der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz

Bischof Dr. Bohdan Dzyurakh CSsR, Apostolischer Exarch für die Ukrainer und Mitglied in der Unterkommission für Mittel- und Osteuropa (insbesondere Renovabis) der Deutschen Bischofskonferenz

Prof. Dr. Heinz-Günther Stobbe (Münster), Prof. em. für katholische Theologie mit dem Schwerpunkt "theologische Friedensforschung" an den Universitäten Münster und Siegen, Moderator für den Arbeitsbereich Frieden der Deutschen Kommission Justitia et Pax

Die politische Entwicklung in der Ukraine ist Anlass zu größter Sorge. Die Kriegsgefahr wirkt sich massiv auch auf die Kirche im Land sowie die in der Ukraine tätigen Hilfswerke aus. Im Pressegespräch geht es um aktuelle Informationen und eine Bewertung des Konflikts aus Sicht der Deutschen Bischofskonferenz.

Ort: Atrium, Erdgeschoss (Haus II)

Donnerstag, 10. März 2022:

7.30 Uhr Gedächtnisgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz in der Basilika Vierzehnheiligen

Predigt: Erzbischof Dr. Ludwig Schick (Bamberg)

14.00 Uhr Abschlusspressekonferenz mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, und der Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Beate Gilles

Ort: Atrium, Erdgeschoss (Haus II)

