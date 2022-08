"nd.DerTag": Zwei Viren, ein Problem - Kommentar zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Masern-Impfpflicht

Berlin (ots) - Die am Montag bekannt gegebenen Zahlen zur Gasumlage sind nun doch nicht so hoch, wie im Vorfeld von den meisten Fachleuten erwartet worden war. Nach aktuellen Berechnungen werden Verbraucherinnen und Verbraucher ab Oktober durchschnittlich mit Mehrkosten von etwa 600 Euro im Jahr belastet. Noch am Wochenende hatten viele mit über 1000 Euro gerechnet. ...

