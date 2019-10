neues deutschland

neues deutschland: Thüringer Agrarministerin Birgit Keller (Linke): Eine Minderheitsregierung ist möglich

Berlin (ots)

Agrarministerin Birgit Keller kann sich eine von anderen Fraktionen unterstützte rot-rot-grüne Koalition in Thüringen vorstellen. "Ich halte eine Minderheitsregierung in Thüringen für möglich", sagte die Linke-Politikerin der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Freitagsausgabe). "Bodo Ramelow hat den Auftrag, eine Regierung zu bilden. Den wird er auch ausführen", sagte Keller. Es könne keinesfalls ein Fehler sein, nach möglichst breiten Mehrheiten im Landtag zu suchen. "Denn das führt auch dazu, dass die Haltung möglichst vieler Menschen bei Sachfragen berücksichtigt wird. Das ist ganz im Sinne der Demokratie: Eine Sachfrage gemeinsam lösen, so dass die Lösung den Interessen möglichst vieler Menschen entspricht", sagte Keller. Damit werde es im Land aber auch komplizierter.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell