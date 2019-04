neues deutschland

neues deutschland: "Er scheute Auseinandersetzungen" - Regisseur Andreas Goldstein im Interview über seinen Vater Klaus Gysi

Klaus Gysi (1912-1999), Vater von Gregor Gysi und Kulturminister in der DDR, war konfliktscheu, sagt sein Sohn Andreas Goldstein. Der Regisseur hat den ebenso politischen wie persönlichen Dokumentarfilm "Der Funktionär" über Klaus Gysi gedreht, der am Donnerstag (11. April 2019) in die deutschen Kinos kommt. "Er scheute Auseinandersetzungen und kam dadurch in unlösbare Konflikte. Darin lag etwas sehr Typisches für die DDR und ihre Funktionäre, was sich an ihrem Ende als wirkliches Dilemma herausstellte", sagte Goldstein im Interview mit der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe). Die DDR, meint Goldstein, sei ein Ort gewesen, der "aus anderer Zeit gewebt" gewesen sei. Heute hingegen sei sie "vor allem ein umkämpfter Raum, wie jede Geschichte. Umkämpft von den verschiedenen Interessen der Gegenwart".

Klaus Gysi war Kommunist und Jude, und doch hat er den Nationalsozialismus überlebt. In der DDR war er nicht nur Kulturminister gewesen, sondern auch Leiter des Aufbau-Verlags.

