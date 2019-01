neues deutschland: Russische Abgeordnete: Westen mitverantwortlich für Kontakte europäischer Rechtspopulisten zu Russland

Berlin (ots) - Der Westen ist nach Ansicht der russischen Politikerin Veronika Krasheninnikowa mitverantwortlich für die Kontakte westeuropäischer Rechtspopulisten nach Russland. Der Versuch, Russland politisch zu isolieren und mit wirtschaftlichen Sanktionen zu schwächen, schade beiden Seiten, sagte die Abgeordnete der Regierungspartei Einiges Russland im Interview mit der Tageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe). So entstehe ein politisches Vakuum, dass die Rechtspopulisten nutzten, um ihre Position zu stärken. "Und in Russland bestand Interesse zu zeigen, dass unser Land nicht isoliert ist, zumal diese Kräfte auch gegen die Sanktionen auftraten." Nach Ansicht Krasheninnikowas gerät Russland durch die Kooperation mit den Ultrarechten in noch größerer Isolation, der Reputation des Landes werde Schaden zugefügt. Um das Verhältnis zu entspannen, benötigten die EU und Russland einen Durchbruch auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet sowie in Sicherheitsfragen.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell