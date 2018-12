neues deutschland: Wirtschaftsweiser Peter Bofinger fordert Abkehr von der "schwarzen Null"

Berlin (ots) - Der Würzburger Wirtschaftswissenschaftler Peter Bofinger hat die Finanzpolitik aufgefordert, die Vorgabe einer "schwarzen Null" im Haushalt aufzugeben. "Diese Ideologie hat jetzt schon zu massiven Schäden in Deutschland geführt", sagte Bofinger im Interview mit der Tageszeitung "neues deutschland" (Wochenendausgabe). "Das fängt bei der Bahn an und geht über die Finanzierung der Krankenhäuser bis zum Wohnungsbau, wo der öffentlichen Hand jetzt Tausende Wohnungen fehlen."

Allerdings sieht der Ökonom, der dem Sachverständigenrat der Fünf Weisen angehört, auch Fortschritte in der Wirtschaftspolitik. So habe sich mittlerweile auch in Europa der Keynesianismus wieder etwas mehr durchgesetzt. "Zumindest wurde die extreme Sparpolitik gestoppt, die bis 2012 betrieben wurde", sagte Bofinger. Und auch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sei "genau richtig".

