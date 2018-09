neues deutschland: Grünen-Politikerin Rößner für Reform der Schufa-Auskunft

Berlin (ots) - Die Grünen-Politikerin Tabea Rößner setzt sich für eine Reform der Schufa ein. "Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist es undurchsichtig, woher die Daten von Auskunfteien wie der Schufa stammen, an wen sie gegangen sind und bei welchen Firmen sie überall gespeichert sind", schreibt die Verbraucherschutzexperin in einem Gastbeitrag für die in Berlin erscheinende Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe). Das Problem seien das Diskriminierungspotenzial, das in den Schufa-Datensätzen stecke, und die Frage, inwieweit die Schufa-Algorithmen über gesellschaftliche Teilhabe entscheide.

Seit Jahren forderten die Grünen, dass Auskunfteien nur Daten speichern dürfen, die für die Bonitätsauskunft zwingend erforderlich sind, so Rößner. Betroffene müssen Daten leichter als bisher korrigieren lassen können. "Außerdem verlangen wir eine stärkere Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden. Denn Algorithmen wie die der Schufa müssen diskriminierungsfrei, korrigierbar und überprüfbar sein."

