neues deutschland: Sportpreis des "neuen deutschland" an Berliner Tischtennisspielerinnen vom ttc Eastside

Berlin (ots) - Die Tischtennisspielerinnen des ttc eastside Berlin sind die diesjährigen Gewinner des Sportpokals der Tageszeitung "neues deutschland". Die Leser der Zeitung stimmten mehrheitlich für die Triple-Siegerinnen, die 2017 Meisterschaft, Pokal und Champions League für sich entscheiden konnten. Erstmals hatten bei der traditionsreichen Leserabstimmung, die als eine Art "Sportbarometer Ost" gilt, nur drei Kandidaten zur Wahl gestanden.

Mit knapp 42 Prozent aller abgegebenen Stimmen gewannen die Tischtennisspielerinnen diese Wahl vor dem Fechter Max Hartung (29) und dem aus Eritrea stammenden Leichtathleten Amanal Petros (28). Die Zeitung hatte den Lesern bewusst Sportlerinnen und Sportler zur Abstimmung vorgeschlagen, die Großes vollbracht hatten, ohne große medial Aufmerksamkeit zu erfahren.

Vereinspräsident Alexander Teichmann von ttc eastside freute sich über die Auszeichnung: »Wir haben uns in den vergangenen Jahren so weit vorgekämpft, dass wir bei Abstimmungen wie zur Berliner Mannschaft des Jahres immerhin mal zu den Nominierten gehören. Wir werden so langsam von der Öffentlichkeit wahrgenommen«, sagt Teichmann bei der Preisübergabe in Berlin. »Aber die großen Preise haben wir nie gewonnen, weil in Berlin immer noch eine Fußball-, Eishockey-, Basketball- oder Volleyballmannschaft vor uns liegt. Es gab immer größere Männer vor uns.«

