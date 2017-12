neues deutschland: Bund sicherte Siemens-Geschäfte mit knapp zehn Milliarden Euro ab

Berlin (ots) - Die Bundesregierung hat für den Siemens-Konzern zwischen 2007 und 2016 Hermesbürgschaften in Höhe von 9,67 Milliarden Euro übernommen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der LINKE-Bundestagsabgeordenten Evrim Sommer hervor, die der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Montagausgabe) vorliegt. Insgesamt hat der Bund demnach 137 Geschäfte des Konzerns abgesichert. Angesichts dieser staatlichen Unterstützung forderte die LINKE-Politikerin Sommer mehr Engagement für den Erhalt der bedrohten Arbeitsplätze bei Siemens. Die Bundesregierung müsse in Gesprächen darauf drängen, dass der Konzern »seine Verantwortung für die Entwicklung zukunftsorientierter Arbeitsplätze wahrnimmt«. Siemens sei kein Sanierungsfall. »Insofern kann und muss die Bundesregierung mehr Druck auf die Konzernführung ausüben«, erklärte Sommer.

