neues deutschland: Neubau von Flüchtlingsunterkünften in Berlin: Nur 3000 statt 19000 in Modulbauten untergebracht

Berlin (ots) - Mitte November dieses Jahres waren in der Hauptstadt lediglich 3000 Geflüchtete in Fertigteilbauten, den sogenannten »Modularbauten als Unterkünfte für Flüchtlinge« (MUF), und weitere 3000 Menschen in »Tempohomes« genannten Containerdörfen untergebracht. Das berichtet die in Berlin erscheinende Tageszeitung »neues deutschland« (Freitagausgabe). Weitere 2300 Plätze in Containern sind nach Angaben des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten in Bau oder Planung, außerdem sollen bis Jahresende noch drei MUFs mit Platz für mehrere Hundert Geflüchtete fertiggestellt sein.

Das ist nur ein Bruchteil der noch vom rot-schwarzen Vorgängersenat angekündigten Zahlen. Demnach sollten bis Ende 2016 Plätze für 15000 Menschen in Containern geschaffen werden, sogar 19000 Geflüchtete sollten in Modularbauten unterkommen.

Bei den Modularbauten wird es auch in naher Zukunft nur tröpfeln. Fünf weitere sollen nach Angaben des LAF 2018 dazukommen, sechs weitere 2019 und in den beiden folgenden Jahren insgesamt drei.

»Im Prinzip« halte man an 60 Standorten fest, aber »zeitlich gestreckt«, so eine Sprecherin von Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen (SPD) auf nd-Anfrage. Zentrales Problem sei laut Finanzverwaltung die Bereitstellung der entsprechenden Grundstücke.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell