NRZ: Kritik an WDR wegen Beitrag zu Nahost-Konflikt

Köln (ots)

Für einen Artikel zum Nahost-Konflikt auf der Seite des Kindermagazins "neuneinhalb" muss der WDR Kritik einstecken. Das berichtet die Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung (NRZ, Donnerstagsausgabe sowie online auf nrz.de). Der Text sei ungenau und führe zu einer Verurteilung Israels, kritisiert Felix Schotland, Mitglied im WDR-Rundfunkrat und Vorstand der Synagogen Gemeine Köln. Besonders der Abschnitt, in dem es um die Gründung Israels geht, erzeuge ein falsches Bild. Auch ein Nahost-Experte findet einige Formulierungen "unglücklich". Der WDR nahm den Artikel von der Seite und kündigte unserer Redaktion gegenüber an, den Text "in Zusammenarbeit mit Experten" zu erneuern und "redaktionelle Abläufe intern" zu prüfen.

Einige Darstellungen unter dem Absatz mit dem Zwischentitel "Warum gibt es nicht einfach einen palästinensischen und einen israelischen Staat?" seien nicht richtig und führen "ohne Kontext und genauere Erklärung sehr schnell zu einer Verurteilung Israels", sagt Schotland.

Der WDR räumt in einer Stellungnahme gegenüber NRZ ein, dass Inhalte nicht hinreichend und in Teilen nichtzutreffend dargestellt worden seien. "Die redaktionellen Abläufe werden aktuell intern geprüft", kündigt der Sender weiter an. Der Beitrag zum Nahostkonflikt werde nun "in Zusammenarbeit mit Experten" erneuert."

https://www.nrz.de/region/niederrhein/article240652714.ece

