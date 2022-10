Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung

NRZ: Zahl der Laserattacken auf Piloten steigt

Essen (ots)

Aktuelle Zahlen des Luftfahrtbundesamtes deuten darauf hin, dass die Zahl der Laserattacken auf Piloten in der Nähe der NRW-Flughäfen zunimmt. Bundesweit stieg die Zahl der Laserattacken um 20 auf 342. In diesen Zahlen sind auch die gemeldeten Attacken auf deutsche Flugzeuge im Ausland inbegriffen, berichtet die "Neue Ruhr/Neue Rhein Zeitung" (NRZ, Mittwochsausgabe). Insgesamt waren 193 deutsche Luftfahrzeuge betroffen, 36 davon waren eindeutig Helikopter.

In NRW sind den Zahlen zufolge in 65 Fällen Piloten während des An- oder Abfluges geblendet worden. Am häufigsten berichtete der Flughafen Köln/Bonn von den Vorfällen: 34 gab es hier bislang. Dem Flughafen Düsseldorf wurden 24 Blendangriffe bekannt (2021: 12), den Airports Paderborn, Dortmund sowie Münster/Osnabrück jeweils eine.

Lars Frontini von der Pilotenvereinigung Cockpit bestätigt eine Zunahme der Laserattacken, weltweit sei die Zahl von 80.000 auf 100.000 gestiegen, schildert im Gespräch mit der NRZ. Vor allem werde ein Trend zu anderen Laserfarben beobachtet: weg von Rot hin zu Blau oder Grün. Für diese Farben würde mehr Energie benötigt, so dass die Gefahr für das Auge erhöht sei. Der Pilotenverband fordert, den Verkauf von starken Lasern, also oberhalb der Laser-Klasse eins, zu verbieten. Zudem sollten beliebte Hotspots für Laserattacken lokalisiert und beobachtet werden, um möglicherweise die Täter zu schnappen.

Original-Content von: Neue Ruhr Zeitung / Neue Rhein Zeitung, übermittelt durch news aktuell