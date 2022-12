Westfalenpost: Bundesverkehrsminister Wissing macht ehemalige NRW-Landesregierung für Zustand der A-45-Brücke verantwortlich

Hagen (ots) - Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will mit einem eigenen Gesetzentwurf dem Neubau der maroden A-45-Brücke bei Lüdenscheid Beine machen. Der "Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren an Brücken auf Bundesfernstraßen" soll am kommenden Freitag in das ...

mehr