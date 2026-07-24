Neue Osnabrücker Zeitung

Söder-Tochter Gloria Burkandt: "Mein Vater isst auch Salat"

Model entlarvt Instagram-Selfies des bayerischen Ministerpräsidenten

Osnabrück (ots)

Gloria Burkandt (27) entlarvt die fleischlastigen Instagram-Selfies ihres Vaters, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), als bloße Öffentlichkeitsarbeit: "Mein Vater isst auch Salat. Erst letzte Woche habe ich ihn dabei beobachtet. Es gab Fleisch dazu, aber er hat den Salat gern gegessen", sagte Burkandt der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).

"Er mag auch Obst und Gemüse, auch wenn er es gern so hinstellt, als würde er nichts anderes als Fleisch essen. So schlimm ist er gar nicht." Auch dass sie selbst viele Jahre vegan gelebt habe, sei nie ein Thema gewesen: "Es macht ihm Spaß, Veganer zu ärgern, aber das ist Öffentlichkeitsarbeit. Privat hat er das vollkommen akzeptiert. Im Grunde ist sein Motto: Leben und leben lassen."

Als große Belastung schilderte Burkandt die mediale Aufregung um ihr Verhältnis zum Ex-Google-Chef Eric Schmidt (71). "Es ist sehr unangenehm. Ich merke es immer schon am Tag vor so einer Medien-Explosion, intuitiv. Ich bin super unruhig, ich kann nicht schlafen und dann wache ich am nächsten Tag auf und kriege sofort die ganzen Nachrichten. Das stresst mich total. Ich muss lernen, wie ich damit umgehe", sagte Burkandt.

Den Mechanismus hinter den Schlagzeilen bewertete Burkandt nüchtern: "Es gibt keine schlechte Presse mehr. Hauptsache du wirst genannt. Es ist egal, ob die Nachricht gut ist oder schlecht. Und das ist schade: Für meine sozialen Projekte gibt's keine Schlagzeile. Die gibt's nur für mein Liebesleben oder wenn eine Quizsendung nicht so gut lief."

Für die Spekulationen um ihre Beziehung zu Schmidt haben sich Burkandt zufolge Medien aus aller Welt interessiert: "Wenn so eine Nachricht draußen ist, kommen auf einmal ganz viele Presseanfragen, diesmal von der gesamten internationalen Presse. Da antwortet man dann einfach gar nicht. Das habe ich gelernt: Keine Antwort, ist auch eine Antwort. Aber es gibt auch Momente, wo ich mir denke: Da würde ich gerne meine Seite erklären." Was genau Burkandt und Schmidt verbindet, ließ sie auch im Interview mit noz offen. Aktuell ist Gloria Burkandt in der Prosieben-Reihe "Born Famous" zu sehen.

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