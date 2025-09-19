Stiftung Gesunde Erde Gesunde Menschen gGmbH

Neues Dossier zeigt, wie Ewigkeitschemikalien und Mikroplastik unseren Alltag und unsere Gesundheit beeinflussen

Berlin (ots)

Chemikalien begegnen uns überall - von Spielzeug über Kosmetik bis zu Haushaltsprodukten. Doch welche Risiken bergen sie für unsere Gesundheit? Der Medienservice Klima & Gesundheit der Stiftung Gesunde Erde - Gesunde Menschen hat ein neues Dossier erarbeitet, das Journalist:innen fundierte Informationen, Expertenkontakte und praxisnahe Hintergründe liefert. "Ewigkeitschemikalien und Mikroplastik sind keine abstrakten Forschungsthemen, sondern landen täglich auf unserem Teller, in unserer Luft und in unseren Körpern. Kaum bekannt ist, wie Mikroplastik sich immer mehr im Körper ansammelt. Besonders hoch ist der Anteil von Mikroplastik im Gehirn von Demenzerkrankten. Mit dem Dossier unterstützen wir Journalistinnen und Journalisten dabei, diese oft unsichtbaren Zusammenhänge verständlich einzuordnen.", sagt Dr. Eckart von Hirschhausen, Gründer der Stiftung.

Unser neues Dossier "Chemikalien, Klima & Gesundheit" zeigt, wie Alltagsstoffe in Kosmetik, Spielzeug oder Verpackungen auf unseren Körper wirken und welche Risiken oft übersehen werden Das Dossier richtet sich speziell an deutschsprachige Journalist:innen. Das Dossier ist kostenfrei und ohne Anmeldung abrufbar.

Der Medienservice Klima & Gesundheit ist ein Angebot der Stiftung Gesunde Erde - Gesunde Menschen, gefördert von der Stiftung Mercator.

Original-Content von: Stiftung Gesunde Erde Gesunde Menschen gGmbH, übermittelt durch news aktuell