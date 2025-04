Einladung / Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit am 21./ 22. Mai 2025 am HPI

HPI Hasso-Plattner-Institut

Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit am 21./ 22. Mai 2025 am HPI

Der Bereich der Cybersicherheit erlebt aktuell viele Herausforderungen. Ganz konkret stellen sich folgende Fragen: Was ist der Schlüssel zu einer sicheren digitalen Zukunft? Was sind Szenarien und Strategien, um den digitalen Blackout zu verhindern? Wie resilient sind unsere kritischen Infrastrukturen? Und was bedeuten die transatlantischen Unsicherheiten für uns?

"Europa muss seine digitale Souveränität stärken - auch weil wir davon ausgehen müssen, dass einstige Verbündete, wie zum Beispiel die USA, ihre Prioritäten neu justieren. Welche konkreten Folgen dies u.a. für die Cybersicherheit hat, kristallisiert sich erst langsam heraus. Wie wir uns in Deutschland und in Europa jetzt aufstellen müssen - darüber werden wir auf unserer Konferenz sprechen," sagt der Gastgeber der Konferenz Prof. Christian Dörr. Der Leiter des Fachbereichs "Cybersecurity - Enterprise Security" am HPI weiter:

"Wir sind bei der Abwehr von Cyberangriffen und anderen hybriden Bedrohungen in Europa schon seit Jahren schlecht aufgestellt. In der sich nun drastisch veränderten geopolitischen Lage steigt das Risiko für Gefährdungen und potenzielle Schäden erheblich. Es kommt also mehr denn je darauf an, dass wir rasch selbst in Bezug auf diese Themen unsere Hausaufgaben machen."

Die Potsdamer Konferenz für Nationale CyberSicherheit versammelt am HPI in Potsdam die führenden Köpfe aus Cybersicherheit, Sicherheitsbehörden, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft - für wegweisende Strategien und einen zukunftssicheren digitalen Raum.

Wann: 21. und 22. Mai 2025, Beginn um 9:00 Uhr

Wo: Hasso-Plattner-Institut (HPI), Prof.-Dr.-Helmert-Straße 2-3, 14482 Potsdam

Speaker:innen vor Ort:

Holger Münch , Präsident des Bundeskriminalamts

, Präsident des Bundeskriminalamts Claudia Plattner , Präsidentin, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik

, Präsidentin, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Dr. Markus Richter , Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik

, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und für Heimat sowie Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik Sinan Selen , Vizepräsident, Bundesamt für Verfassungsschutz

, Vizepräsident, Bundesamt für Verfassungsschutz Generalmajor Dag Baehr , Vizepräsident, Bundesnachrichtendienst

, Vizepräsident, Bundesnachrichtendienst Dr. Manfred Boudreaux-Dehmer, Chief Information Officer, NATO

Chief Information Officer, NATO Generalmajor Jürgen Setzer, CISO und Stellvertreter Inspekteur CIR, Bundeswehr

Die Agenda der Konferenz: https://hpi.de/potsdamer-konferenz-fuer-nationale-cybersicherheit/programm/

Tickets zur Konferenz: https://hpi.de/registrierung/2025/potsdam-cybersecurity-conference/

Akkreditierung: Für die Presse ist eine Akkreditierung erforderlich, presse@hpi.de

