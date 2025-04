Neue Osnabrücker Zeitung

Grünen-Fraktionschefin warnt angesichts von Zurückweisungsplänen von CDU und SPD vor "Chaos" in der EU

Katharina Dröge: "Geschlossene Grenzen sind wirtschaftspolitischer Irrsinn"

Osnabrück (ots)

Die Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag, Katharina Dröge, hat CDU und SPD eindringlich vor einer Einigung über Zurückweisungen von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen gewarnt. "Es würde die Europäische Union ins Chaos stürzen", sagte Dröge im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Gerade in einer Zeit, in der Donald Trump die EU mit Zöllen unter Druck setze, sei dieser Kurs wirtschaftlich fatal. "Geschlossene Grenzen, die die Warenfreizügigkeit zerstören und den Binnenmarkt damit zusätzlich belasten, sind wirtschaftspolitischer Irrsinn", sagte Dröge.

Die Grünen-Fraktionschefin warnte zugleich, ein eigenmächtiges Vorgehen Deutschlands bei der Migration drohe alle europäischen Partner vor den Kopf zu stoßen. "Und was wollen wir überhaupt machen, wenn Länder wie Polen Asylsuchende, die wir auf unserer Seite der Grenze kontrolliert haben und zurückweisen wollen, gar nicht zurücknehmen wollen?", so Dröge.

Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell