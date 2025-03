Neue Osnabrücker Zeitung

Politologe Herfried Münkler: "Donald Trump wird als extrem schwacher Präsident in die Geschichte eingehen"

Professor der Humboldt-Universität: Amerika werde durch Trumps Vorgehen geschwächt

Osnabrück (ots)

Der Berliner Politologe Herfried Münkler hat vorausgesagt, dass die Geschichte über den amerikanischen Präsidenten Donald Trump ein schlechtes Urteil sprechen wird. "Wenn seine Präsidentschaft zu Ende geht, ob in vier Jahren oder schon früher, wird er als extrem schwacher Präsident in die Geschichte eingehen", sagte Münkler im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Die USA werden durch sein Handeln sehr geschwächt."Münkler, der als einer der führenden deutschen Intellektuellen gilt und bis 2018 an der Berliner Humboldt-Universität lehrte, bescheinigte Trump vor allem mangelndes strategisches Geschick. "Trump denkt erkennbar opportunistisch und an Gelegenheiten orientiert. Er bedenkt nicht die langfristigen Folgen", so Münkler. Das hätten bereits die gescheiterten außenpolitischen Vorstöße seiner ersten Präsidentschaft gezeigt, etwa mit Blick auf Nordkorea oder Afghanistan, und das drohe sich nun, mit Blick auf die Ukraine, zu wiederholen. "Trump denkt ganz kurzsichtig, oft nur ein paar Stunden im Voraus", sagte Münkler der NOZ. "Von Strategie kann man bei ihm nicht reden."Für Herfried Münkler besteht die Konsequenz darin, dass sich die Europäer in Fragen ihrer Sicherheit nur noch auf sie selbst verlassen können. "Die Europäer müssen sich auf eigene Füße stellen. Dazu bedarf es vielleicht keiner europäischen Armee, aber eines gemeinsamen Oberkommandierenden, der im Wechsel besetzt wird", sagte Münkler. Das sei für Europa ein großer Schritt. "Wenn die Europäer diesen Schritt hinbekommen, dann werden sie auch noch viele andere Schritte schaffen", so Münkler abschließend.

