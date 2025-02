Neue Osnabrücker Zeitung

Mirko Drotschmann ("MrWissen2go") warnt vor einer Tiktokisierung des Bundestags

"Über Bundestagsreden werden Clips generiert"- Parteien übersehen die Themen der 2,3 Millionen Erstwähler

Osnabrück (ots)

Mirko Drotschmann (38, "MrWissen2go"), YouTuber und Wissensjournalist, sieht in TikTok eine Bedrohung der parlamentarischen Kultur: "Die AfD hat früh damit begonnen, ihre Reden auch auf die sozialen Medien auszurichten und gezielt über die Reden Clips generiert. Andere Parteien ziehen langsam nach. Diese 'TikTokisierung' des Bundestags halte ich aber für eine schwierige Entwicklung", sagte Drotschmann der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Es geht dann fast nur noch um Zuspitzung, Polarisierung, Emotionalisierung statt um die Sache."

Drotschmann hält die Plattform des chinesischen Konzerns ByteDance für schwer zu bespielen: "TikTok hat eine eigene, nicht unkomplizierte Sprache. Von manchen Trends, habe auch ich noch nie gehört." Das berge, so der 38-Jährige, die Gefahr von "Bauchlandungen". So kommentierte Drotschmann einen Clip, in dem Kulturstaatsministerin Claudia Roth und das Führungsduo der Grünen Jugend den Trend "We listen and we don't judge" übernommen hatten: "Das Video der Grünen greift einen TikTok-Trend auf - und ich denke auch, dass das ordentlich schiefgegangen ist. Man merkt, wenn jemand nicht authentisch ist. Olaf Scholz hat eine ähnliche Bauchlandung hingelegt, als er auf TikTok seine Tasche durch die Gegend getragen hat. Aber selbst solche Misserfolge bringen Aufmerksamkeit."

Umgekehrt sieht "MrWissen2go" die Plattform auch als Ursache politischer Erfolge: "Bei TikTok hat zum Beispiel die Linke aufgeholt, besonders deren Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek. Wenn die Linke ihre Umfragewerte im Vergleich zum Herbst teilweise verdoppelt hat, verdankt Reichinnek das vermutlich auch ihrem Social-Media-Team."

Wesentliche Themen der 2,3 Millionen Erstwähler, so Drotschmann, hätten die Parteien im Wahlkampf ignoriert: "Viele junge Menschen interessiert das Bildungssystem: Warum wird unsere Schule nicht saniert? Warum lernen wir mit alter Technik? Dazu kommt zu wenig", sagte Drotschmann. "In Schulen höre ich außerdem immer wieder die Frage: Kommt der Dritte Weltkrieg? Für solche fundamentalen Sorgen fehlen Schülern Ansprechpartner in der Politik. Und das Wählen ab 16 auf Bundesebene ist meiner Meinung nach auch überfällig. Das stand im Koalitionsvertrag. Jetzt kommt es nicht, und das enttäuscht viele junge Menschen."

